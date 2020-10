Editorial 03-10-2020

Protección a personas mayores



Por unanimidad, la Sala respaldó el proyecto de acuerdo que solicita al Presidente de la República el enviar a trámite legislativo un Proyecto de Ley Integral que responda a los derechos y principios contemplados en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y abarque los aspectos esenciales de la vida de estas personas, garantizando, además de los derechos fundamentales comprometidos en dicha Convención, los aspectos que se indican.



Cabe recordar, que el jueves se celebró el “Día del Adulto Mayor”, por lo que alcanza mayor realce la solicitud realizada por un grupo transversal de senadores, quienes precisan que a raíz de la pandemia del Coronavirus, millones de adultos mayores en el mundo han sufrido fuertemente sus consecuencias, no solo en el ámbito sanitario, sino que también respecto del trato y ejercicio de sus derechos esenciales.





En este contexto, se indicó que en Chile, durante este periodo excepcional, se han conocido a través de los medios de comunicación, redes sociales, etc., diferentes casos de vulneración de derechos de personas mayores, quedando al descubierto situaciones de maltrato y abandono por parte de los mismos familiares, y el incremento de fallecidos en recintos que atienden a adultos mayores, entre ellos, los propios Establecimientos de Larga Estadía.





En el proyecto de acuerdo se pide la participación activa y sistemática de las personas mayores, en la formulación y aplicación de las distintas políticas públicas que, se promulguen y pongan en marcha para su beneficio; además de establecer una coordinación intersectorial suficiente y sistemática, en la que entidades públicas y privadas concuerden y comprometan el otorgamiento de la protección a las personas mayores en los distintos aspectos que hasta la fecha no han podido ser abordados, tales como el maltrato y abandono, altas tasas de suicidios, informalidad en los empleos, entre otras problemáticas que se han visto incrementadas en contexto de la pandemia.