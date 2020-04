Editorial 16-04-2020

Protección al empleo



La Comisión de Trabajo despachó a la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo bajo determinadas condiciones, propuesta que se encuentra en segundo trámite legislativo y que viene a subsanar puntos pendientes de una iniciativa que abordaba este ámbito y que ya es ley de la República.



Los diputados aprobaron el texto en general, por nueve votos a favor y dos abstenciones. En particular, en tanto, se ratificó, por nueve votos a favor y uno en contra, la norma que permitirá que trabajadores, incluyendo las que laboran en casa particular, accedan al seguro de desempleo, obligando a sus empleadores al pago de todas las cotizaciones.



No obstante estar de acuerdo en lo global de la iniciativa, en el debate, los integrantes de la Comisión rechazaron una disposición planteada por el Senado que establecía que la regla de pago de las imposiciones de los trabajadores amparados en la ley sería de la siguiente manera: para las cotizaciones de seguridad social, el cálculo se haría sobre la base del 100% del sueldo que percibe el trabajador; en tanto, la cotización previsional se pagaría respecto del 50% de la remuneración.



La iniciativa busca mantener el pago de los derechos sociales, a pesar de que el trabajador pueda hacer uso de su seguro de cesantía.