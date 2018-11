Editorial 30-11-2018

Protección de la Niñez

Ad portas de concluir la votación particular del proyecto de ley que crea el Servicio de Protección de la Niñez se encuentra la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.



En una nueva sesión, que contó con la presencia de la Subsecretaria de la Niñez, y representantes de la Defensoría de la Niñez, la instancia avanzó en aprobar aspectos sustanciales del proyecto de ley que van en la línea de garantizar la protección especializada de los menores y de restituir los derechos vulnerados de los niños y niñas.



Hay una larga discusión que se está dando, pero a la vez un gran aporte de todos los diputados, de todos los sectores. Todos tienen claridad de que este proyecto es necesario e indispensable para los niños, niñas y adolescentes.



Existen diversos puntos importantes que la institución se encuentra apoyando en la discusión parlamentaria del proyecto. Por ejemplo, la relación con la representación jurídica de los niños, niñas y adolescentes en procesos judiciales y en otros procesos que pudiesen estar, pero además la integralidad de la protección que debe existir para los niños que son sujetos de protección, en el entendido de que lo que busca este proyecto es mejorar las condiciones actuales de los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de protección del Sename.



Todavía nos quedan muchos temas que despejar, pero el foco está puesto, principalmente, en el interés superior del niño y no en el interés de las instituciones, que se traduce en un interés económico. Lo que queda por resolver, en los artículos siguientes, son los mecanismos de control, fiscalización, acreditación y evaluación de quienes van, en nombre del Estado, asumir la tarea de la protección infantil.



La instancia continuará la votación en particular del proyecto durante las próximas sesiones, a la espera de despachar el texto que se encuentra con suma urgencia.