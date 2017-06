Editorial 14-06-2017

Protección de menores

Una mirada integral de las distintas iniciativas que se han tramitado y que se están analizando en el Congreso, en lo relativo a la protección de los menores, se hizo recientemente en el Congreso.

Representantes de la UNICEF han señalado que Chile todavía no tiene una ley que clarifique cómo los actores del Estado trabajan para que se garanticen los derechos del niño…lo que define a los niños todavía es la ley de menores, que se promulgó hace 50 años. De la región, Chile es uno de los pocos países que no cuenta con una ley marco.

Por tanto, el Defensor del Niño es un proyecto clave para establecer el sistema integral. Hay un acuerdo transversal de que sí se necesita un sistema de protección integral. No hay que mirar los proyectos de ley por separado, sino como el sistema mismo.



De acuerdo a lo manifestado por los propios parlamentarios, el Defensor del Niño está más focalizado a los niños que sufren vulneración de derechos y el proyecto permitirá que haya una voz autónoma al gobierno de turno.

Asimismo, se hizo referencia al proyecto sobre imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores que fue aprobado por la instancia que preside. En promedio las personas víctimas de abuso sexual se demoran 20 a 30 años en denunciar. De hecho, hay algunos países que ya incorporaron como imprescriptibles los delitos sexuales.