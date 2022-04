Política 05-04-2022

Protección y tratamiento de datos personales: claves de la modernización en trámite



Pasó su primer trámite en el Senado el proyecto que actualiza la legislación chilena a los estándares internacionales y crea una Agencia de Protección de Datos Personales.

La iniciativa, que ahora cumple su segundo trámite en la Cámara Baja, corresponde a una iniciativa que refunde en un solo texto, la moción de los senadores, Pedro Araya y Alfonso De Urresti y de los ex senadores Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín, con el mensaje de la ex presidenta Michelle Bachelet. Su objeto es perfeccionar las normas relativas al tratamiento de los datos personales, asegurando que ello se realice con estricto apego a los estándares internacionales que rigen la materia.

De este modo regula la forma y condiciones en la cual se efectúa el tratamiento y protección de los datos personales de las personas, como un derecho autónomo, pero relacionado al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Política. Así, queda sometida a sus normas todo tratamiento de datos personales que realice una persona, incluidos los órganos públicos.

Establece que el tratamiento y protección de datos no se aplicará al que se realice en el ejercicio de las libertades de emitir opinión y de informar reguladas por la Constitución Política. De tal modo, los medios de comunicación quedarán sujetos a las disposiciones de esta ley solo en lo relativo al tratamiento de datos.

Además, define conceptos esenciales en la comprensión y aplicación de las normas sobre protección de datos.