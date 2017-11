Policial 16-11-2017

“Protege tu vehículo, trabajando en conjunto combatimos la delincuencia”: Carabineros realiza campaña de conciencia

Algunas de las recomendaciones es evitar distracciones, no dejar objetivos de valor a la vista y subir los cristales en áreas de riesgo.



Ya lo profesa el refrán: “La ocasión hace al ladrón”, por eso personal de Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de Linares, realizan de forma constante diferentes acciones preventivas y de seguridad, de modo tal de prevenir a los vecinos y entregar medidas de autocuidado y sean cautelosos con sus bienes. En la oportunidad, se ha advertido a la ciudadanía sobre el robo de automóviles y a su vez de los accesorios desde el interior de estos.

La campaña se realiza a través de dípticos explicativos y manteniendo una conversación, donde se deja claro que la importancia es en conjunto, tanto de los propietarios de los vehículos como de la seguridad entregada por Carabineros en el sector.

Entre las recomendaciones: Evitar distracciones, porque es común que los asaltantes encuentren como objeto a las personas que están distraídas hablando por teléfono, sobre todo en un semáforo, por lo que se recomienda no usar celular mientras se maneja y, sobre todo, donde exista tráfico vehicular, o bien utilizar manos libres y mantenerse siempre alerta.

No dejar objetos de valor a la vista: Celulares, bolsas, notebook llaman la atención de los amantes de lo ajeno, no mantener en los asientos guárdalos donde no se encuentren visibles.

Subir los cristales: Si está en un área de riesgo y no encuentra otra alternativa para llegar a tu destino, es preferible tener los cristales arriba y estar atentos en todo momento. También asegurar de mantener las puertas con seguro.

Cambia de ruta: procurar transitar en rutas seguras y cambiarlas constantemente, para evitar ser ubicado, se recomienda cambiar horarios. Tener los espejos acomodados le ayuda a controlar la vista lateral y posterior del vehículo.

Mantener la calma: Si es víctima de un robo u asalto mantener la calma y recordar que lo más importante es la vida. No intentar confrontar a la persona de forma agresiva y tratar de recordar la fisonomía del asaltante para después levantar una denuncia.