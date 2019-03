Social 13-03-2019

Prótesis biodegradable fabricada en USS le cambió la vida a paciente

El dispositivo elaborado en impresión 3D es de bajo costo, reciclable y responde a las necesidades de autonomía de pacientes que, sin esta alternativa, podrían quedar postrados.

En promedio un paciente con la amputación de una extremidad inferior tarda cerca de dos años en acceder a una prótesis definitiva, principalmente porque son muy costosas, superando incluso los $10 millones.

Si bien Fonasa y otros servicios como Senadis ayudan a financiar la cobertura de este dispositivo a los pacientes, existen tiempos de espera en los centros hospitalarios, que en algunos casos puede afectar el tratamiento de una persona.

“Esto obliga al paciente a permanecer en una silla de ruedas viendo limitado su nivel de participación en distintas actividades, independiente de la edad que tenga, llegando a perder su potencial funcional y ocupacional”, señaló la directora de la carrera de Terapia Ocupacional de la U. San Sebastián, Katherine Vásquez.

Eso le habría ocurrido a Víctor León (68 años), ex carabinero y guardia de seguridad. Él se hizo una herida en el dedo de un pie. Al principio no le dio importancia, hasta que comenzó a ponerse negro (necrosis). No previó el riesgo que para un paciente con hipertensión y diabetes suponía una herida en el pie.

“Fui al consultorio y me derivaron al hospital Barros Luco. Me vio un médico porque tenía el dedo seminegro, yo no pensaba que fuera a ser tanto, pero al otro día me operaron y sacaron el dedo. Me dieron el alta, pero mi señora vio que los otros dedos también se estaban poniendo negros. Finalmente en el hospital Dipreca me amputaron la pierna por debajo de la rodilla. Imagínese. Ahí se me vinieron los años encima”.

Fue en este último recinto de salud, donde conoció al profesor de Terapia Ocupacional USS, Andrés López. “Me fue sanando paso a paso, porque me dijo que no era de un día para otro, pero con ejercicios y terapia me fui acostumbrando. Me ayudó harto a la recuperación general. Gracias a ese tratamiento salí adelante y ahora estoy con una prótesis”, cuenta.

La primera prótesis que utilizó Víctor fue elaborada por el docente USS a partir de termoplástico y madera, “instrumento funcional e importante para que no quedara postrado, pero poco estético y de materiales caros”, dijo López.