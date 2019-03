Social 09-03-2019

Protesta de jefas de hogar cesantes marcó primeras horas del Día Internacional de la Mujer en Linares

Una manifestación de jefas de hogar cesantes, fue uno de los momentos significativos y dramáticos en Linares, en el marco de la Conmemoración ayer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Se apostaron en Plaza de Armas, frente a la Gobernación de Linares, con pancartas y una suerte de alcancía para recolectar cooperaciones. Señalaron que “estamos desempleadas, sin una fuente de ingresos estable, luego del término de las faenas en huertos y packings. Entre abril y noviembre, formamos parte de los Programas de Empleo de Emergencia, dependientes de la Gobernación Provincial y de la Intendencia, pero indican que hasta la fecha, no tienen certezas sobre la continuidad para este 2019”, advirtió María Cerda González.

“Estamos a la deriva… exigimos una dignidad como mujeres, hoy cesantes y sin una fuente de ingreso para nuestras familias. En el Día Internacional de la Mujer, no tenemos nada que celebrar, sino que advertir sobre esta incertidumbre que cada año se vive para saber si tendremos o no, continuidad en los Programas de Empleo de Emergencia, que por lo menos desde abril a noviembre de cada año, nos permite realizar un trabajo de media jornada”, señaló Rosa Soto Valdebenito, una de las voceras de este grupo de jefas de hogar.

Según precisaron, son 70 mujeres las que esperan respuesta en torno de esta materia. Y que en el denominado “8M”, quisieron advertir sobre desigualdades como lo es el ámbito laboral.

En esta actividad fueron acompañadas por el concejal Jesús Rojas, quien manifestó que 2son personas dependientes de los programas de empleo de emergencia, y un gran porcentaje de ellas tiene escasa educación y por lo tanto las posibilidades de trabajo son mínimas. Desde el municipio abordaremos este tema ante las autoridades regionales”.