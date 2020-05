Política 03-05-2020

Protesta pacífica marcó Día del Trabajador en Linares



“Los Trabajos serán para sostener la vida y no sus ganancias”. Con esta consigna y tomando medidas de distanciamiento social y en un grupo pequeños. Organizaciones sociales en Linares salieron la tarde del 1 de mayo, para conmemorar el Día de las y los Trabajadores.

Recorrieron el sector de la Plaza, paso nivel Presidente Ibáñez, y otros puntos importantes de la ciudad, para dar a entender que, pese a las restricciones producto de la pandemia del coronavirus, existen reivindicaciones laborales que permanecen como temas a resolver en Chile y a nivel local.

En este sentido, el Presidente Provincia de la ANEF, Esteban Pinto, precisó que “en los últimos días hemos visto como el Gobierno ha indicado que todos los trabajadores se reincorporen a los servicios del Estado… acá en la provincia, hemos estado trabajando y no hemos descuidado eso, incluso con turnos éticos, pero lo que si es necesario es que se garanticen medidas preventivas del coronavirus, claras, para nosotros y los usuarios”.

Por su parte, Marisol Acuña, del Movimiento de Defensa del Rio Achibueno, indicó que “este 1 de mayo, nos recuerda las luchas por un mejor pasar y derechos de los trabajadores. Ese aprendizaje no se puede perder, este es un momento de prepararse, encontrar nuevas formas de organización y cómo nos prepararemos para los procesos como el Plebiscito por una nueva Constitución”.

Desde el colectivo Defensa del Maule Sur, Manuel Cofré Aguilera, quien también hizo presencia en la Estación de Trenes de Linares, de manera simbólica, explicó que “no podemos dejar que la nueva normalidad que quiere imponer el Gobierno, signifique renunciar a una nueva Constitución y a mejorar la Sociedad nuestra, tema que instaló la propia Comunidad desde el 18 de octubre de 2019, por la Dignidad”.

Loa principales cuestionamientos de la entidades sociales, apuntan a la Ley de Protección al Empleo y el uso del seguro de cesantía de cada trabajador para cubrir remuneraciones, restricciones a la libertad de expresarse y carencia de una política de fijación de precios para productos esenciales.