Proverbios con cierto humor y…sabiduría

Después de mucho pensarlo, de haber logrado sacar algunas conclusiones sobre temas novedosos y otros no tanto que, día a día publica nuestro Diario local, he creído que a la mayoría de nuestros lectores les gustan temas literarios y culturales y a algunos, recuerdos del Linares del ayer.

Considerando además que hoy, la mayoría de la población chilena está pendiente e incluso angustiada y además “ temerosa” de todos los acontecimientos que están sucediendo a diario, especialmente en las grandes ciudades por las Marchas que realizan grandes grupos de personas frustradas desde hace años, por la desigualdad en todo sentido que tienen los chilenos, estéril sería hacer de nuevo un diagnóstico de toda la problemática existente, es urgente en estos momentos de plantear “ “Proyectos “ de solución. Lo demás son solo divagaciones y para ello, ¡caramba! que tenemos especialistas, sobre todo en la fauna política.

Por ello nuestra crónica de hoy, va en sentido de no plantear problemas ni soluciones, si no, entregar un poco de humor blanco que tanto todos necesitamos. Sin embargo, antes debemos aclarar que No hay humor, si no existe un pensamiento y cierto grado de sabiduría, como sabemos ésta última depende del grado cultural, del momento histórico y del nivel económico de cada persona.

Dicho todo lo anterior, os invito a leer algunos “ proverbios” conocidos, adornando éstos, mejor dicho transformados con un “ dejo” de humor que posea cada uno de nuestros lectores.

Muchos aseguran, por ejemplo que “ el cine ayuda a soñar” y claro que tiene razón esta idea, pero es mejor la tv. pues ,nos ayuda a “ dormir”

Se dice que todos tenemos algún complejo, pero algunos acotan” mi complejo de superioridad es superior al tuyo “ En esta certeza, puedo aseverar el de uno, que conozco mucho, ese sí que tiene el ego alto, altísimo. ¿ Conoce Ud. a otro que sea así?.....

Piense ahora en la siguiente frase “ La superstición trae mala suerte”. Y para alegría suya “ no te preocupes, pues el peor día de tu vida solo durará 24 horas”. ¿ Conforta esto, verdad?

“ Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones” Creo que es ésta una frase genial…..

Ahora lea este gran pensamiento : “Aprendí que saber ganar la vida, no es lo mismo que saber vivir “

Por otra parte, “ aprendí que no importa el tipo de relación que tenga uno con sus padres, pero uno sentirá su falta cuando ellos ya no estén”

La famosa Madre Teresa de Calcuta en una ocasión dijo y cuan verdadero es: “ Una de las grandes enfermedades, es NO ser nadie, para nadie”. Qué triste es eso ¿ Verdad?...

Lea ahora algo que puede hacerle por lo menos sonreír: ¡ El alcohol es malo, pero el agua es peor, te matará si no la bebes!....Genial ¿ verdad?

Se dice que: “ es mucho más fácil perdonar al enemigo, una vez que ya nos hemos desquitado”.

Veamos algo sobre la sabiduría: “ de verdad la sabiduría me persigue ,pero…….yo soy más rápido”

Un pensamiento que me llamó la atención dice algo muy verdadero: “Lo mejor de No saber hacer nada, es que uno tiene mucho tiempo libre”.

Desde cuando era pequeño leí un pensamiento bíblico, ahora lo leí transformado humorísticamente: “ Si buscas una aguja, no la busques en un pajar, búscala en un costurero” Sabia enseñanza, pienso yo…

Pero este amigo lector Si que tiene sentido y sabiduría: “ Cuando el filósofo señala la Luna, el tonto…..se fija en el dedo”…..



A muchos les encanta escribir o hablar con eufemismos, pero la verdad es que todos siempre debemos “ decir las cosas por su nombre” Así es que algunos dicen por ejemplo que “ matar a una persona por defender un ideal no es defender un ideal, la verdad es “ matar a una persona” así es de escueta la respuesta verdadera. ¿ o no dice Ud.?

Otros dicen por ahí que : “ el dinero no lo es todo en la vida, pues también están los cheques, las tarjetas de crédito………”

Lo siguiente si que es cierto: “ Si no tenemos paz dentro de nosotros mismos, de nada sirve buscarla afuera”….

Antes de finalizar este breve estudio diremos un consejo que leímos una vez por ahí: “Vive el presente, pero vívelo bien, de tal manera que el futuro sea una esperanza y el pasado……..una lección.”….

Y ¿ qué es lo más frustrante de ser viejo? Es que uno ya sabe todas las respuestas, pero nadie las preguntas……..eso si que es frustración ¿ verdad? Qué tenga como siempre un buen día……

René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista