Crónica 17-06-2017

Provincia de Linares con reporte de incidentes menores producto de frente de lluvias y viento

La Gobernación de Linares entregó un reporte sobre el sistema frontal que ha afectado a la provincia, reportando inconvenientes puntuales y en constante monitoreo:

-Linares: Acumulación de agua lluvia en sector Estero El Molino, Las Vegas, lugar donde se construye Colector Cuéllar. Comuna sin mayores novedades. Dos Bombas de extracción de agua de propiedad de DOH Operativas.

-Yerbas Buenas: sin mayores novedades. Incendio estructural Taller Mecánico sector Peñuelas.

-Colbún: sin novedad

-Parral: anegamiento de calles de población Viña del Mar, sector Nuevo Amanecer. Ayer el paso bajo nivel Ruta L -128 a Cauquenes se encontraba cortado por anegamiento.

-San Javier: desprendimiento de Rocas Población Alto el Rio, sector Ruta L 30 M ( Habilitada) Cortes de servicio eléctrico en sectores puntuales. Sin mayores novedades.,

-Retiro: sin novedades.

-Longaví: corte de servicio eléctrico, anegamiento de calles por aguas lluvias. Sin mayores novedades.

-Villa Alegre: sin novedades.

Por su parte, los retenes precordilleranos señalan lo siguiente:

•Melado : Sin novedad. No hubo caída de nieve

•Achibueno: Sin Novedad, No hubo caída de nieve

•Bulllileo, Sin Novedad, No hubo caída de nieve.

La Gobernación provincial mantiene el monitoreo permanente con los encargados comunales de protección civil, ante la permanencia en la zona del sistema frontal para las próximas horas.

En Linares, comerciantes de la Feria Enrique Chacón, nuevamente reclamaron por anegamiento en sus pasillos, lo que complica y altera las actividades que allí se realizan.