Social 06-06-2020

Provincia de Linares cuenta con su primera residencia sanitaria



El recinto dispuesto por el Servicio de Salud del Maule está operativo para el Maule Sur y la región, donde la Seremi de Salud destina pacientes para pasar la cuarentena.

Desde hace unas semanas se vienen habilitando residencias sanitarias en el Maule, lugares que tienen por objetivo que las personas con COVID -19 o sus contactos estrechos realicen cuarentenas efectivas, recomendadas para quienes no pueden hacer el aislamiento en su hogar de forma adecuada.

Estos recintos evitan que personas que no pueden aislarse en sus domicilios pongan en riesgo su salud, la de su grupo familiar y el de la población, y deben ingresar a ellas por mandato de la Seremi de Salud del Maule.

Actualmente, ya se encuentran funcionando recintos en Talca y Curicó, sumándose ahora la primera residencia sanitaria de la provincia de Linares, ubicada en el Hotel Santa María de Panimávida.

Esta residencia tiene capacidad para 70 personas y cuentan con amplias habitaciones con hasta cuatro camas por pieza, servicio de alimentación y el cuidado del personal de salud para los usuarios.

Al respecto, la seremi de Salud Marlenne Durán explicó que “estas residencias sanitarias están diseñadas para personas que no tienen la posibilidad de realizarla cuarentena de forma óptima en sus casas, ya sea por hacinamiento o porque viven con personas que son de alto riesgos, o grupos familiares donde tenemos varios miembros contagiados. En el caso de esta residencia en la provincia de Linares, es considerada como estratégica para Linares y sus alrededores; para las personas de Longaví , Yerbas Buenas, Colbún, etc. Está pensada para la familia y cuenta con las comodidades necesarias para realizar de buena forma la cuarentena”.

Cabe señalar que las personas que deseen realizar su cuarentena en las residencias sanitarias, cumpliendo los requisitos establecidos, pueden hacerlo llamando al +569 61574126 o escribiendo un correo a infocovidmaule@redsalud.gob.cl.