Deporte 10-07-2018

Provincial Ovalle derrumbó sueño albirrojo de la clasificación en la primera rueda

Mañana se enfrentan a Rengo en el Tucapel Bustamante.

Aferrándose para que los equipos que van más arriba puedan enredar puntos, para lograr la clasificación, Deportes Linares enfrentará mañana desde las 19:30 horas al elenco de Rengo, en partido que estaba pendiente y que tendrá un valor en la entrada de solo mil pesos, para motivar a los hinchas para que apoyen a los linarenses y puedan sumar los tres puntos.

Luego del empate ante Provincial Ovalle, quedó en evidencia que el equipo debe reforzarse con un mediocampista y un delantero que tenga entre ceja y ceja el arco, para aprovechar las oportunidades que se crean durante los 90 minutos de juego.

Fue un partido muy complicado. Ya a los 9 minutos se ponía en ventaja luego de un tiro de esquina, habilitación para Peñaranda quien sacó el centro, balón que logró proyectar Kevin Araya, que levantó la cabeza y le dio el pase a su compañero Leandro Ruiz, quien con un toque abajo y muy bien esquinado, lejos del portero René Covarrubias, anotó el tanto para el forastero. Un error en la defensa que se pagó muy caro en los albirrojos.

Llamaba la atención la rapidez de la ofensiva de los ovallinos, que siempre provocaba peligros a la defensa linarense. A los 32, llegaría un tiro libre frente al sector de graderías para Deportes Linares, que ejecutó Johan Barrera, pelota al área, pivoteo de Julio Castro, y apareció el pequeño gigante Eliacer Pérez, quien con un impecable cabezazo dejó parado al portero Ricardo Camus de Ovalle, para decretar la igualdad para los albirrojos. Con ese guarismo se fueron al descanso.

La segunda etapa también fue muy intensa con emoción en ambos arcos. A los 49, una vez más Ruiz disparó y fue soberbia la actuación de Covarrubias para despejar el peligro. En otra ocasión en el 60, una excelente jugada de Pérez, para Castro, quien sacó un tremendo disparo y el balón pasó muy cerca.

Manuel “monono” González, movió sus fichas ingresando en el segundo tiempo a los jugadores Monsalve, Saldaña y Mondaca, quien volvía después de una larga lesión.

Claro que el técnico no tuvo la culpa de todas las ocasiones que se perdieron, cerca de 4 claras en el segundo tiempo. La mejor en el 89, solo Monsalve, y esta vez frente al portero no supo finiquitar.

Si bien es cierto, está difícil la clasificación en esta primera rueda porque ya no depende de los albirrojos sino los que están un poco más arriba, el trabajo que ha realizado el “monono” ha sido hasta cierto punto positivo, no obstante, hay errores que se cometen como en todas partes. Pero, si la dirigencia aspira buscar la clasificación esto pasa por reforzar al plantel en dos puestos: mediocampo y delantera para así aprovechar las ocasiones.

REACCIONES

Uno de los jugadores que estaba debutando en este campeonato en Deportes Linares, fue el portero René Covarrubias: “creo que en lo personal fue positivo el rendimiento, necesitaba estos minutos. No fue un buen resultado todos nos vamos con una sensación amarga, si bien es cierto era un buen equipo, pero nosotros tuvimos ocasiones para haber cambiado la historia y no supimos concretarlas”.

El estratega Manuel “monono” González, señaló que “las cosas a veces no resultan como uno quiere, buscamos incesantemente por todos lados, pero fallamos en el finiquito y eso es lo que tenemos que mejorar buscando jugadores que nos permitan lograr la tarea de la clasificación”.

Hemos escuchado en conversaciones de pasillo que soplan vientos de cambio en la parte técnica, lo cual sería muy perjudicial para Deportes Linares, en todo sentido. Creo que debería existir un gerente deportivo con experiencia en el fútbol que pueda asesorar también a los técnicos que están sumando experiencia en esta competencia y han realizado un buen trabajo, porque han ordenado la interna del camarín, considerando que estos jugadores tienen hambre de triunfos.

Para variar, una vez que desalojaron el camarín visitante los jugadores de Ovalle provocaron daños en un estante, el utilero había negado estos destrozos, pero afortunadamente los dirigentes ovallinos reconocieron el error y se comprometieron a cancelar los gastos.



FOTO: René Covarrubias.

ESTADÍSTICAS

D. Linares (1): René Covarrubias, Valther Rozas, Bastián Irribarra, Alejandro Fariña, Diego Fuentes, Cristian Castillo, Johann Barrera, Felipe Tenorio, Eliacer Pérez, Aarón Araya y Julio Castro. DT: Manuel González.

P. Ovalle (1): Ricardo Camus, Javier Cabezas, Leandro Ruiz, Kevin Araya, Martin Rojas, Cristian Peñaranda, Fabián Aracena, Pablo Carrasco, Cesar Castillo, Erick Albanez, y Juan Muñoz. DT: Jorge Guzmán.

Arbitro: Rodrigo Farías (5)

Publico: 810 personas

Recaudación: $ 860.000



RESULTADOS

Linares 1- P. Ovalle 1

Salamanca 0 – Osorno 1

Rancagua Sur 2 – Lautaro 0

Real San Joaquín 1 – Limache 3

Macul 0 – Rengo 0

T. Greig 1 – M. Santiago 3

Colina 6 – Mejillones 1

TABLA DE POSICIONES

1.- Limache 32

2.- Salamanca 22

3.- Lautaro 21

4.- Colina 20

Ovalle 20

6.- Trasandino 19

7.- M. Santiago 18

D. Linares 18

Rancagua Sur 18

10.- Real San Joaquín 12

Rengo 12

12.- Osorno 11

13.- T. Greig 9

14.- Mejillones 7

15.- Macul 6

El próximo partido de los albirrojos está programado para mañana a las 19:30 horas en el Tucapel Bustamante frente a Deportes Rengo. El valor de la entrada será de solo mil pesos.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo

