Política 05-02-2019

Próxima mesa del senado reactivará la discusión de una nueva constitución.

La próxima mesa del Senado, que encabezará el PPD Jaime Quintana, reactivará el proceso constituyente iniciado durante el gobierno de Michelle Bachelet.

"Para incentivar el debate nacional en torno a una nueva Constitución nacida en democracia se propone comenzar desde el Congreso, y con el impulso inicial de la nueva mesa del Senado, el proceso de devolución a las personas que participaron de los cabildos”, dice una minuta titulada “Retomar la discusión sobre una nueva Constitución desde el Congreso", citada por La Tercera.

"Este proceso no tiene como objetivo validar el texto constitucional propuesto, sino recoger las críticas y observaciones de los ciudadanos para introducir eventuales modificaciones a la propuesta para que goce del mayor grado posible de legitimidad", agrega.

Quintana explicó que el objetivo de la idea es poner en el Senado la discusión de una nueva constitución. “El proceso constituyente no puede quedar a mitad de camino, por respeto a las 204.402 personas que participaron en los cabildos”, dijo.

Actualmente, el proyecto, ingresado por la administración de Bachelet seis días antes de su término, está en la Comisión de Constitución del Senado y no presenta avances desde entonces.