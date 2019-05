Deporte 12-05-2019

Próximo domingo: Novena Versión Achibueno 2019 Linares XCM

Prueba es realizada por el Club de Ciclismo local

A una semana del inicio de una de las competencias tradicionales, esta actividad, como lo señala el coordinador del evento Miguel Rumatz, permite disfrutar de las bellezas y parejas de nuestro Río Achibueno y de su rica fauna. “Es una prueba que esta inserta en el aniversario 225 de la ciudad de Linares, contando con el apoyo de la municipalidad”, explicó.

Es por esto que el Desafío Achibueno el próximo domingo tendrá tres tipos de carreras, la de Principiantes, que son para aquellas personas que quieran iniciarse en el MTB, de manera recreativa, el Medio Desafío es para todos aquellos que ya tienen una experiencia y los Desafío Completo para los expertos.

El campeonato MTB, Regional del Maule XCM, Achibueno esta programado para el próximo domingo 19 de mayo desde las 10:00 horas, con partida y meta en el camping Iansa (27 kilómetros de Linares).



Kilometrajes

Para los principiantes serán 20 los kilómetros; Medio Desafío, 35 y Desafío Completo 65.

Valor de las inscripciones



Adultos: Damas y Varones Desafío completo y Medio Desafío

$ 9.000, Hasta el día 15 de Mayo con KIT

Niños hasta el 19 de mayo

$ 4.000 con Kit

Adultos: Damas y Varones Desafío completo y Medio Desafío después del 16 de Mayo hasta el día 17 DE Mayo

$ 12.000 CON KIT

KIT consiste en Bolso mochila – numero –Chip-Fruta – Cereal – Bebida isotónica – Vale 1 empanada

Cierre de Inscripciones

Las Inscripciones se realizarán a través de la cuenta de Ahorro del Club de Ciclismo Linares N: 44368638827.BANCO ESTADO RUT 65434560-0 Hasta el día 15 de mayo; el precio de la inscripción es $ 9.000 mil pesos con KIT

Desde el día 16 hasta el 17 el precio es de 12 mil

pesos. CON KIT

Solo los principiantes tienen una inscripción de $5000 mil pesos con KIT y se mantendrá durante el día de la Carrera.

NIÑOS $ 4.000.- Cuatro Mil pesos hasta el 19 de mayo

(No se hacen devoluciones de dinero)



Para justificar el depósito se debe enviar por vía email el comprobante de depósito mrumatz@hotmail.com Además toda la información en el Facebook Ciclismo Linares



Día de la competencia Todos los competidores tienen que llegar un camping Iansa (camino pejerrey kilómetro 27), por lo cual se realizaran la partida de todas las categorías.

Los de Medio Desafío, Principiantes y Desafío Completo a las 11:00 Horas

Las categorías Menores se realizará un circuito dentro del camping Iansa, a la 10:00 Horas



sábado 18 de mayo 2019



Validación de chip y entrega de números por PROYA de 15:00 a 19:00 horas en tienda las Rastras Talca

Domingo 19 de Mayo 2019

08:00 – 09:30 horas.: validación y entrega de números (ADULTOS y NIÑOS)en punto de partida

09:45 - se tomaran pruebas a las categorías Menores (mini rueditas, corre pasillos, penecas e infantiles)

10.55 Llamada a punto de partida Categorías Oficiales (Desafío Completo-Medio Desafío y Principiantes )

11.00 Charla Técnica

11:10 Largada Desafío Completo-Medio Desafío y Principiantes

14:30 Inicio de Ceremonias

15:00 Cierre del evento



Nota

-La organización dará las facilidades para que validen su chip y su entrega de números un día antes para que el evento parta en los honorarios programados .En tienda Las rastras Talca en horario de 10 .00 hasta 18.00 horas

- No hay devoluciones de dinero una vez inscripto.

Bases generales

La competencia basara sus principios en el reglamento de Mountain Bike de la Unión Ciclística Internacional (UCI), por la seguridad de los participantes es que no se permiten vehículos de apoyo particulares en la ruta. Solo los vehículos oficiales de la organización los cuales avanzan con la competencia, los que serán visiblemente identificables.

La organización dispondrá de marcación en cruces con cal y cintas, como también dispondrá de 2 puestos de abastecimiento e hidratación estratégicamente distribuidos a lo largo del circuito. La organización dispondrá de los medios de seguridad orientados a la protección y cuidado de cada corredor, orientados a dar facilidades y apoyo en caso que sea necesario.







DAMAS-VARONES



La edad de los participantes corresponde a la edad cumplida al 31 de diciembre del 2019



Es fundamental contar con el carnet de identidad al momento de rectificar las inscripciones.

Al cierre de esta nota ya se habían inscritos 50, competidores y los organizadores esperan alrededor de 200. El triunfador de la etapa del año pasado fue Ignacio Aranda de Tecno Bike de la ciudad de Talca.

Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo