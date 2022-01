Social 06-01-2022

Proyecciones y desafíos del Ecommerce en 2022



● En los últimos dos años el Ecommerce vivió una explosión de demanda que nadie se esperaba, la cual aceleró el crecimiento de las ventas online a niveles que no se esperaban en al menos 5 años.¿Qué le espera a la industria de ventas online este 2022 tras este crecimiento acelerado?



Comprar en línea se ha vuelto una actividad cada vez más natural en los hábitos de consumo. De acuerdo con un estudio de Euromonitor, desarrollado para Google, el 72% de los consumidores chilenos disfrutan comprar, tanto en tienda online como en tienda física; sin embargo, las exigencias para tener un excelente servicio y variedad de compra en ambas experiencias, es la misma, lo que se convierte en un reto constante para la industria.



Pero, ¿cuál es el escenario que le espera al comercio electrónico? Según el análisis de Americas Market Intelligence (AMI), el Ecommerce en Chile continuará creciendo a un ritmo constante para los próximos años, llegando hasta un 28% en el período de 2020-2024 y generando un aproximado de 35.4 mil millones de dólares en ganancias.



“La tecnología permitió que todos, en medio de una pandemia, pudiésemos seguir adelante, por esta razón el Ecommerce llegó para quedarse, pues es un hábito adquirido que, ante las necesidades actuales, las personas no dejarán de realizar. Muchas marcas potenciaron fuertemente sus canales digitales, las que lo hicieron bien, implementaron la omnicanalidad en su estrategia, dejando disponible el stock desde tiendas físicas y centros de distribución a los canales digitales, esto les permitió entregar una mejor experiencia a sus consumidores y generar un mayor crecimiento”, afirma Mario Miranda, Fundador y CEO de Ecomsur, empresa líder en Fullcommerce en la región.



Como parte de un análisis para cerrar el año, Ecomsur, empresa líder en Fullcommerce y Omnicanalidad en América Latina, nos comparte algunas tendencias

Mundo físico y digital como uno solo: Aunque lo más requerido sigue siendo potenciar el sitio propio (.com de cada marca), la integración de las tiendas físicas en la ecuación de retail digital será clave para comenzar el año ya adaptado a las necesidades de los consumidores actuales. Integrando todos los stocks de tiendas físicas para que queden disponibles en los canales digitales, se generará un complemento entre ellos, más que una competencia. Esto logra entregar una mejor experiencia al cliente, de manera más eficiente para las empresas.

Ecommerce colaborativo: Los marketplaces son un canal adicional que deben sumarse a la estrategia de negocio de una marca, se han convertido en una alternativa básica en una visión digital sólida. Si bien es importante potenciar el canal propio, lo cierto es que en las vitrinas externas que brindan los marketplace también apoyan a la venta. Del lado del consumidor; este canal simplifica la experiencia del usuario al contener todas las tiendas en un solo sitio. Este 2022 será un año importante para la consolidación de grandes marketplaces.

Redes sociales como Ecommerce: Instagram, Facebook e incluso Tik Tok han aprovechado su engagement de consumo de contenido, por lo que decidieron abrir sus horizontes y subirse a la ola del comercio electrónico. Hoy son una herramienta de venta para grandes y pequeñas marcas, cuyas plataformas en redes sociales el próximo año serán parte esencial de su estrategia de ventas.

Sostenibilidad como nueva realidad de consumo y comercio: Es una realidad que el consumidor en la actualidad está mucho más preocupado por el medio ambiente, es por esto que el Ecommerce debe hacerse cargo de este nuevo comprador. El contar con logística que maximice un viaje con una ruta inteligente y acercarse cada vez más a una economía circular donde se explica el origen de los productos, cómo se puede reutilizar, entre otras cosas.

Logística innovadora: El tiempo de entrega a la hora de comprar en internet es un elemento clave a la hora de decidir si hacer o no la compra. Es por esto que se deberá ofrecer despachos express, programados o same day, con una estrategia comercial clara respecto a las tarifas de los servicios de despacho disponibles. En la actualidad según el estudio de Consumo Navideño llevado a cabo por la Cámara de Comercio de Santiago y Deloitte, un 65% de los encuestados afirma que el tiempo de espera del despacho es lo más importante en las compras online y 49% cree que la rapidez del despacho ha mejorado en los últimos dos años.