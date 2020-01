Crónica 10-01-2020

Proyecto académico con impacto social de la carrera de kinesiología UC promueve un envejecimiento saludable en adultos mayores

La iniciativa se implementó en los tres últimos años en un trabajo universitario en terreno con más de 400 adultos mayores.

Gracias a un exitoso programa de intervención entre los años 2016 y 2019 en grupos comunitarios de distintas comunas de la Región Metropolitana, más de 400 adultos mayores participaron de una iniciativa de promoción del envejecimiento saludable a cargo de alumnos y docentes de la carrera de Kinesiología de la Pontificia Universidad Católica y su Programa A+S, con énfasis en la educación al paciente en las líneas de prevención y promoción en salud.

La comunas de Santiago y Puente Alto han sido comunas con quien la carrera ha establecido un nexo importante con dos actividades que promueven el envejecimiento activo. El proceso de vinculación con el medio se realizó en la comuna de Santiago a través de la Casa del Adulto Mayor y el Centro Comunitario Carol Urzúa, mientras que en Puente Alto se trabajó con el departamento del adulto mayor y los coordinadores de los programas Lazos, Puente Mayor y Viviendas Tuteladas. En Santiago se implementó un programa de actividad física orientado a la salud de adultos mayores que viven en la comunidad, bajo el tutelaje del profesor Enrique Cerda, durante 8 semanas. Asimismo, bajo la asignatura “Ciclo Vital” se potenció la educación del adulto mayor en su entorno habitual, realizando evaluaciones de riesgo de caídas, estado cognitivo e independencia; atendiendo a adultos mayores de Puente Alto, Santiago y también de Peñalolén, La Florida, Maipú, Estación Central y San Joaquín. Clubes de adultos mayores, viviendas tuteladas y centros comunitarios fueron parte de los espacios intervenidos mediante esta iniciativa A+S.



El aprendizaje-servicio o service-learning es una metodología internacional de enseñanza que forma parte de la Universidad Católica desde 2004 y mediante esta experiencia buscan la institucionalización del programa como parte del currículo de formación profesional de la carrera, en los ramos de Ciclo Vital, Bases del Movimiento Terapéutico, y Kinesiología en Especialidades.

La iniciativa “A+S”, aprendizaje basado en la experiencia social, incluye la búsqueda de socios comunitarios y un proceso de detección de sus necesidades en comunidades, que pueden ser desde un municipio o un hospital, hasta un centro comunitario o un colegio. Por su parte, se realiza un diagnóstico de necesidades, de modo tal que grupos de alumnos diseñen su propuesta o programa, utilizando diversas habilidades adquiridas o reforzadas a lo largo de la carrera. Comunicación oral, trabajo en equipo, pensamiento crítico y compromiso social, son las principales habilidades que desarrolla la metodología de aprendizaje de servicio.

Fernanda Calvo, docente de la carrera de Kinesiología UC, es una de las líderes académicas que encabeza el proceso de institucionalización de esta práctica como sello del perfil de egresados y señala que uno de los desafíos que tenemos como carrera ahora, es poder generar objetivos y compromisos a largo plazo con un territorio y generar indicadores de impacto en la comunidad que lo habita.



“La institucionalización se entiende como una etapa final de un proceso, una metodología en este caso A+S, que se inserta dentro del currículum y con la impronta universitaria. El hacerlo parte del currículo permite que no sea una actividad aislada, sino un proceso integral, evolutivo y progresivo para desarrollar habilidades, contando con el respaldo de la dirección”, agregó la académica.

Calvo explica que la iniciativa de institucionalización de la metodología A+S involucró la conformación de una comisión docente, que incluyó a la directora de la carrera de Kinesiología, y posteriormente realizó un diagnóstico con una serie de talleres para analizar la metodología y conocer experiencias internacionales. “Si bien teníamos a favor que como carrera de salud, estamos directamente relacionados con un servicio y el trabajo directo con personas, en el campo de la salud está muy valorado el sello más bien competitivo científico por sobre el social comunitario. En vez de ser éste un obstáculo, se convirtió en un desafío”.

La docente comenta que al cierre de la experiencia, “realizamos la rúbrica de institucionalización del programa, contemplando aspectos importantes considerando un enfoque progresivo del desarrollo de las habilidades y la capacitación del 80% del cuerpo docente involucrado en esta metodología, además de una red consolidada de socios comunitarios a nivel de municipios. El proceso nos ha permitido avanzar hacia una mirada más crítica de las fortalezas y debilidades de los estudiantes, desarrollar el pensamiento crítico en la resolución de problemas y definir un plan de desarrollo con impacto en las comunidades en el largo plazo”.