Social 09-10-2021

Proyecto de ley de reingreso educativo beneficiaría a más de 8 mil jóvenes maulinos

El secretario regional ministerial (seremi) de Educación, Carlos Azócar, instó a los senadores de la región y el país a acelerar el trámite del Proyecto de Ley de Reingreso Educativo, que se encuentra con suma urgencia en el Senado y destacó que podría beneficiar a 8 mil 97 jóvenes que están fuera del sistema.







Replicando el llamado que hiciera el ministro de Educación, Raúl Figueroa; el seremi hizo hincapié en el beneficio que la eventual ley tendría al establecer una subvención de más de $130 mil por cada estudiante que se integre a la nueva Modalidad de Reingreso a través de una jornada diferenciada en los Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA), o en aulas de reingreso ubicadas en establecimientos de educación regular.







Azócar recordó que los nocivos efectos de la pandemia de Covid en la asistencia y permanencia de jóvenes y niños en el sistema escolar, perjudicaron la trayectoria de más de 154 mil educandos a nivel país.







“En nuestra Región del Maule, aproximadamente 8 mil 97 alumnos estarían fuera del sistema y necesitamos el beneficio para poder reintegrarlos y que no deserten. Es por eso que apelamos a los senadores para que aprueben este importante proyecto y los recursos para que los niños que están fuera del sistema escolar puedan reintegrarse. Los efectos de la pandemia en los jóvenes especialmente de condiciones muy vulnerables, han dejado de manifiesto que se necesita el apoyo de todos los sectores para poder reincorporar a esos alumnos y que no sean desertores. Es por eso que como ministerio y como señalaba el ministro Figueroa, necesitamos el apoyo de los senadores para que voten a favor de esta iniciativa que v en beneficio directo de los jóvenes de nuestro país”, destacó Azócar.







El seremi recordó que desde el inicio de la pandemia se implementaron mecanismos que han permitido recuperar estudiantes y que evitaron que la deserción no aumentara dramáticamente entre 2020 y 2021; a pesar de llo, la amenaza latente de que nuevos niños, niñas y jóvenes queden excluidos del sistema motivó en su momento al gobierno a poner mayor urgencia al ingreso del proyecto para crear la Nueva Modalidad Educativa de Reingreso Escolar, lográndose su aprobación en la Cámara de Diputados a principios de septiembre de este año.