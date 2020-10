Social 13-10-2020

Proyecto de UTalca investigará nuevo sistema de atención a pacientes con depresión en la salud primaria del Maule



- Iniciativa fue adjudicada mediante el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud.

- “Se ha visto que hay una mucha relación entre los problemas de salud más prevalentes y crónicos de los adultos y las historias traumáticas infantiles”, dijo la académica Verónica Vitriol.





Observar la eficacia de un nuevo modelo colaborativo y multidimensional para recuperar a los pacientes que padecen depresión y que son atendidos en los consultorios de atención primaria en la Región del Maule, es el objetivo de un proyecto recientemente adjudicado por la Universidad de Talca mediante el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, iniciativa a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y el Ministerio de Salud (MINSAL).

La iniciativa, liderada por la académica e investigadora de la casa de estudios maulina, Verónica Vitriol, aborda la relación de la depresión y las experiencias de adversidad biográficas de los pacientes, y debido a ello, la necesidad de generar nuevas estrategias de tratamiento en la atención primaria de la salud pública.

De acuerdo a la académica de la Escuela de Medicina de la UTalca, el proyecto considera la gran cantidad de pacientes con depresión que no logran superar esta enfermedad, y que tiene un alto nivel de prevalencia en Chile. “En un estudio nuestro, desarrollado por el equipo con el que trabajo junto al doctor Fernando Cancino, evaluamos cómo es el resultado del tratamiento de la depresión en la atención primaria entre los años 2013 y 2016. Y aplicando ciertos instrumentos que permiten esclarecer cuántos pacientes se mejoran y cuántos no lo hacen, encontramos que alrededor de un 50% de ellos continuaban con síntomas al año de ser aplicado el tratamiento; y un tercio no mejoraba en nada, en el mismo lapso de tiempo”, dijo la experta.

Agregó que las personas que padecen la enfermedad son, en un gran porcentaje, atendidas en la salud primaria. En este sentido, precisó que solo son derivados a un servicio de nivel secundario, aquellos pacientes en los que se sospecha bipolaridad; los que no han tenido resultados tras dos tratamientos con antidepresivos en dosis altas y durante un tiempo prolongado; y los pacientes que tienen intentos de suicidio recientes.



MODELO MULTIDIMENSIONAL Y COLABORATIVO

Vitriol indicó que la investigación considera antecedentes con respecto a que los pacientes con depresión tienen una elevada comorbilidad con cuadros de ansiedad y una alta prevalencia en la población de antecedentes traumáticos en la infancia, como situaciones de violencia doméstica y también estrés ambiental. “La evidencia actual señala que tanto los pacientes que presentan comorbilidad depresiva con un cuadro de ansiedad y los pacientes que tienen antecedentes traumáticos, padecen un tipo de depresión que podríamos llamar más compleja, y que requiere un tratamiento diferenciado que aborde las distintas variables”, sostuvo.

A esta multidimensionalidad en el diagnóstico de la enfermedad, se suma en el proyecto el factor colaborativo. Es así que la iniciativa contemplará la capacitación del equipo de atención en un mismo lenguaje, la existencia de un gestor de los casos y el seguimiento de los pacientes.

El modelo a aplicar incluirá una capacitación sobre el cuidado informado del trauma, que “es una nueva visión que se ha ido trabajando, principalmente en los Estados Unidos, porque se ha visto que hay mucha relación entre los problemas de salud más prevalentes y crónicos de los adultos y las historias traumáticas infantiles”, dijo Verónica Vitriol.

Al respecto, el profesor Alfredo Cancino, también académico de la Universidad de Talca, indicó que el equipo a cargo de este proyecto ha venido desarrollando hace años una línea investigativa sobre las manifestaciones clínicas y el abordaje de la depresión en la atención primaria: su correcto diagnóstico, incluyendo patologías frecuentemente comórbidas con la depresión, la respuesta a los tratamientos estandarizados por la Guía Clínica ministerial, la identificación de subtipos depresivos y nuevas variables psicosociales.

“Justamente en esa línea, nuestra propuesta actual es diseñar tratamientos que aborden esas variables y que permitan mejorar la resolutividad. Si consideramos que la atención primaria es la puerta de entrada al tratamiento de esta patología tan prevalente, una optimización del abordaje terapéutico en dicho nivel de atención será un aporte para mejorar este problema de salud pública, en la instancia donde tiene un mayor impacto”, sostuvo el académico de la casa de estudios maulina.