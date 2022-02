Social 20-02-2022

Proyecto FID de la UCM fomenta la indagación a través de concurso fondos para la investigación bidireccional

Lo que se busca es mejorar los procesos de enseñanza en las aulas, generar conocimientos sobre los procesos pedagógicos y formar equipos de trabajo entre académicos de la universidad y profesores del sistema escolar



En dependencias de la Universidad Católica del Maule (UCM), se llevó a cabo firma de convenio entre profesora del sistema escolar y el Proyecto de Formación Inicial Docente (FID) de la Universidad Católica del Maule (UCM) para la ejecución de un proyecto de investigación.

La iniciativa se enmarca en el concurso lanzado por el FID Fondos para la Investigación Bidireccional para profesores del sistema escolar.

“Este convenio materializa el vínculo Universidad- Escuela en procesos de Investigación. Se trata del primer convenio que firma el FID con una profesora del sistema escolar que realizó el diplomado en Investigación en Docencia Universitaria y permite que la profesora aplique en el sistema escolar la investigación diseñada en el programa”, aseguró la dr. Nancy Lepe, coordinadora académica del Proyecto FID.

A través de este convenio se busca contribuir en la educación, desde el ámbito de la investigación.

“El proyecto tendrá una duración de 10 meses y esperamos que con esta actividad se pueda dar continuidad a este interés que ha tenido el FID desde su lanzamiento en la universidad que es fomentar los procesos de investigación en pedagogía y didáctica pero también atendiendo a problemáticas reales de la región vinculando a profesores del sistema. Es una iniciativa tremenda y en la cual me encuentro muy orgulloso de haber participado y contribuido también a este proceso que es una oportunidad para la institución y el sistema escolar”, comentó el dr. Yefrin Ariza, coordinador de la línea de Investigación del Proyecto FID.



Investigación

Karenth Amaro, docente del sistema escolar, firmó el convenio con el FID y se adjudicó la iniciativa, la cual contará con la asesoría de un investigador de la Universidad Católica del Maule.

“Haber sido seleccionada para llevar a cabo este proyecto de investigación e intervención pedagógica en mi actual colegio, me hace sentir un profundo compromiso con mi labor docente ligado al proceso de enseñanza de mis estudiantes. La universidad apoya y brinda un espacio de crecimiento profesional a docentes de colegios, quienes pocas veces tienen la oportunidad de desarrollar e innovar, en algunos casos por falta de recursos económicos y/o tecnológicos. Estoy muy emocionada de poder llevar a cabo este proyecto el cual irá en directo beneficios de los estudiantes del colegio Monseñor Manuel Larraín de Talca”, señaló Karenth Amaro, profesora de inglés y coordinadora de Enseñanza Media del Colegio Monseñor Manuel Larraín.

Según comentó la docente la investigación lleva por nombre ¿Cómo desarrollar la comprensión lectora en inglés a través de los cuentos Light- Years?

La metodología que se aplicará será “Círculos de literatura”, el cual consiste en trabajar en equipos y donde cada estudiante tendrá un rol en particular y deberá desarrollar tareas mientras realiza la lectura de un cuento.

Al momento que los integrantes hayan finalizado sus tareas y su lectura podrán hacer una discusión o conversación del cuento; la que promueve y facilita la comprensión lectora.