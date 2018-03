Crónica 01-03-2018

Proyecto Luminarias Led: Alcalde Mario Meza: “Nosotros vamos a volver a insistir en este proyecto porque Linares lo necesita, el cómo lo tenemos que volver a evaluar pero no existe otro formato (que la licitación)”

La realidad de la comuna es que el alumbrado está encendido de día y apagado de noche, de ahí la necesidad de generar este proyecto de recambio a luminarias led que tiene divida a las autoridades de la comuna. Todos coinciden en la necesidad de generar este cambio, pero la discusión se centra en la forma. Los concejales disidentes critican esta licitación y sus altos costos, mientras la administración a cargo del alcalde Mario Meza insiste en que existe solo este formato.

Tras la declaración pública de los concejales Favio Vargas, Paula Rodríguez, Jesús Rojas, Myriam Alarcón, Eduardo Ibáñez y Michael Concha, publicada en la edición de este miércoles de El Heraldo, el alcalde Mario Meza explicó las razones que justifican su propuesta.

Según cuenta, el concejo municipal en junio de 2017 autorizó -por escrito en un acta- la licitación mediante este modelo de negocios a la actual administración, durante los próximos dos años. En dicha acta se dejaba en cuenta que la forma sería a través de una licitación pública y un modelo de negocio.

Basándose en esto, el alcalde manifiesta que cualquier empresa con más de 8 mil millones de pesos (de inversión) espera una rentabilidad, entonces en ese sentido el proyecto pretender desarrollarlo de la siguiente manera: La empresa iba a reponer las más de 9 mil luminarias de Linares y el municipio iba a pagar el valor cuota de esta inversión de 65 millones de pesos más el consumo a CGE Luz Linares (que es la empresa licitante) con los más de 1300 millones que ellos tienen de presupuesto para el año 2018.

Es así, como el edil justifica los 5.000 millones de utilidades que recibiría la empresa, debido a que “cuando uno compra algo si lo hace al contado tiene un valor, pero si lo hace a cuotas este costo se eleva por el interés… Yo espero por el bien de los vecinos de Linares que los concejales recapaciten… porque el alumbrado público está encendido de día y apagado de noche”, manifiesta Meza y continúa “Nosotros vamos a volver a insistir en este proyecto porque lo necesita Linares, el cómo lo tenemos que volver a evaluar”, pero insiste en que “No existe otro formato”.

En segundo lugar- dice el alcalde- “ningún concejal es ingeniero ni economista, (por lo que) sus opiniones no responden a una metodología técnica ni seria”. Y cuenta que sí tuvieron un estudio la mano, y este fue la conclusión de un informe técnico que elaboró la secretaría comunal de planificación con un equipo de profesionales como ingenieros civiles eléctricos, industriales, constructores civiles … entre otros, que ya habían trabajado en este mismo modelo de gestión en otras comunas de la provincia como por ejemplo san Javier durante un año. “Ese informe es claro y tajante: licitaron 13 empresas y solamente dos ofertaron económicamente una propuesta concreta y los profesionales concluyeron que una era la que daba la garantía al caso, por lo tanto, los estudios, la opinión técnica y profesional los concejales lo tuvieron a la vista en sus carpetas”, manifiesta.

Sobre el por qué dejaron afuera a los sectores rurales, la autoridad comunal responde: “Yo quisiera cambiar los más de 11 mil puntos pero íbamos a comenzar con 9 mil, es decir más del 80% del alumbrado, yo quisiera cambiarlos todos, pero tenemos que ir a de a poco”. Según explica no pudieron incluir todos los puntos porque lo que tenían que pagar se excedía del presupuesto municipal, “Y yo quiero ser responsable con las finanzas” sentenció.

Sobre la posibilidad de diversificar las fuentes de financiamiento, al alcalde no le convencen, “No estoy de acuerdo, ya que los fondos como por ejemplo el FNDR no son suficientes porque esa opción nos va a generar a lo más 500 millones anuales, por lo que si sacamos cuentas nos vamos a demorar 20 años en cambiar la luminaria de la ciudad”.