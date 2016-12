Crónica 29-12-2016

Proyecto para controlar la avispa de campo beneficiando la apicultura ganó concurso UTALCA

La competición convocó a equipos de estudiantes de educación media de la región, para realizar desarrollos tecnológicos que propusieran solucionar problemas del agro.

Escolares talquinas desarrollaron el proyecto “Bee Life”, una trampa que atrapa la avispa asiática (avispa asesina), principal exterminadora de abejas en los campos, y que ha causado mucho daño a los productores de miel durante este año. “La trampa no mata a la avispa, sino que la contiene por un tiempo y luego se libera como un biocontrolador”, explicó Nicole Soto una de las investigadoras.

La idea tras Bee Life surge por una experiencia que vivió la familia de Nicole, quienes son apicultores y sufrieron los ataques de la avispa asesina. “Durante el pasado invierno perdimos cerca de 100 cajones por los ataques, esta situación nos estimuló a inventar esta trampa para ayudar a los apicultores a que nos les ocurra lo que nos pasó a mi familia”, indicó Soto.

Su compañera Javiera Rojas, comentó que es primera vez que trabaja en un proyecto científico escolar y que aún está sorprendida por el primer lugar en Maker Maule: “En un principio yo no sabía nada del tema, pero con el tiempo me fui interesando e instruyendo. Saber que podemos ayudar a personas con nuestras ideas se siente genial”, dijo Rojas. Por su parte, Jesús Maldonado, docente del Liceo Marta Donoso Espejo de Talca, comentó que a través del Maker Maule pudo estimular la creatividad de sus estudiantes y a motivarlos a buscar soluciones de problemas cotidianos.

“Este tipo de actividades cambian los paradigmas de la educación, ya no es una enseñanza que se encierra en el conocimiento, sino que a través de la practica construyen soluciones y generan saberes y aprendizajes colectivos, estos trabajos no se mueren en una feria científica escolar sino que sirven para ayudar a la comunidad”, indicó Maldonado.

GÉNERO

Una de las buenas noticias que dejó la primera versión de Maker Maule, fue la mayoritaria presencia de mujeres entre sus finalistas. El segundo lugar de la competencia fue logrado por el proyecto “Lacteo Paiting” desarrollado por las estudiantes del Colegio Inglés de Talca, Fernanda y Florencia Abasolo junto a Sofía Poblete, acompañados por la profesora María Teresa Burgos.

Se destaca la participación de mujeres en Maker Maule, debido a las altas brechas existentes entre hombre y mujeres en participación en actividades e investigaciones en Áreas STEM (ciencia, tecnología, Ingeniería y matemáticas), que arrojó el Estudio sobre la realidad nacional en formación y promoción de mujeres científicas en STEM, desarrollado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).