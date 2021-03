Política 04-03-2021

Proyecto que busca extender votación a dos días tendría efectos positivos en la participación ciudadana



- La medida propuesta por el Ejecutivo busca evitar aglomeraciones al momento del sufragio para prevenir contagios por el COVID-19, así como también aumentar la participación de votantes.

- Especialistas de la Universidad de Talca concuerdan en que la disposición sería beneficiosa en cuanto a prevención como también en entregar mayor facilidad en el proceso.



El académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, aseguró que la realización de las elecciones del 11 de abril en dos días tendría repercusiones favorables: “Lo que muestra la literatura, y la experiencia comparada, es que eso tiene un efecto positivo en la medida que se está facilitando el voto de la gente. Ese efecto no necesariamente es un incremento absoluto en la participación electoral, sino que más bien tiende a ser un estímulo enfocado sobre todo en las personas que ya tienen decidido votar”, aseguró el académico.

Herrera explicó que este cambio conlleva un aumento en el gasto público. “Evidentemente también tiene un costo para el estado, supone un gasto de recursos. Se estima que en la última elección de 2017 el costo aproximado de la elección completa fue de cerca de 20 mil millones de pesos. Ahora no es que se duplique el gasto en los dos días”, recalcó el docente del Campus Santiago de la casa de estudios estatal.



PREVENCIÓN DE CONTAGIOS



Respecto de los efectos que este proyecto tendría para la salud pública, el epidemiólogo y director de Salud del Estudiante de la Universidad de Talca, Daniel Jiménez, declaró que “hacer la votación en dos días me parece adecuado, sin embargo, habría dividido el padrón en los dos días para que no se concentre la votación en uno de ellos”.

En cuanto a la posibilidad de que se registre un aumento de los casos tras los sufragios, Jiménez comentó que “si podemos repetir lo que se hizo el año pasado durante el plebiscito no habría mayor problema, ya que hubo un proceso exitoso sin mayor incidencia de casos después del proceso de votación”.

“La invitación es a reforzar las medidas, si hay aglomeraciones no quedarse ahí y volver al otro día o en otro horario donde esté más expedito para cumplir con nuestro deber cívico”, recalcó el epidemiólogo utalino.