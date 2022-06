Política 09-06-2022

Proyecto que estabiliza alzas en las cuentas de luz se despachó sin cargo adicional para el fondo



80 votos a favor, 44 en contra y 16 abstenciones permitieron la aprobación en general, en la Sala de la Cámara, del proyecto que crea el Fondo de Estabilización y Emergencia Energética y establece un mecanismo de estabilización transitorio.

La propuesta, despachada a segundo trámite, sin embargo, tuvo diversas modificaciones en la votación particular. Una de ellas tuvo que ver con el sistema de cargos adicionales destinados a financiar el citado Fondo.

El texto consideraba que este pago adicional se efectuara de acuerdo a determinados parámetros mensuales de consumo de los usuarios:

-Menor o igual a 350 kWh: exento del cargo.

-Mayor a 350 y menor o igual a 500 kWh: 0,8 pesos por kWh.

-Mayor a 500 y menor o igual a 1.000 kWh: 1,8 pesos por kWh.

-Superior a 1.000 kWh: 2,5 pesos por kWh.

-Superior a 5.000 kWh: 2,8 pesos por kWh.

El punto, que además consideraba diversas consideraciones para su aplicación, se votó en forma separada y requería para su aprobación de 89 votos favorables. Solo obtuvo 70 votos a favor, con lo cual la norma quedó rechazada.

Ahora, sí se aprobó la figura del coordinador encargado del Fondo, pero, como se indicó, este no tendrá operatividad en tanto no registre una vía de financiamiento.