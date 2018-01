Política 16-01-2018

Proyecto que establece un estatuto para los Asistentes de la Educación iniciará debate en particular

La Comisión de Educación de la Cámara aprobó la idea de legislar en torno al proyecto que establece un estatuto de los asistentes de la educación, contemplándose iniciar la votación en particular mañana, martes 16 de enero.

La iniciativa sostiene que el rol que cumplen los asistentes de la educación es esencial para la prestación del servicio educacional público, de modo tal que este cumpla con los mayores niveles de calidad integral del servicio educativo y que favorezcan el aprendizaje de los y las estudiantes.

El estatuto debe definir el rol de los asistentes de la educación y determinar su propósito en el sistema, en relación a su rol y debido a la diversidad de funciones que cumplen, que obliga a contextualizar el aporte de estos a la formación integral de los y las estudiantes.

Miguel Ángel Araneda, presidente del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación (Conaech), resaltó la aprobación en general de la iniciativa y evaluó que no verá la luz antes de que finalice el actual Gobierno.

El diputado Romilio Gutiérrez (UDI) indicó que se trata de un primer paso para mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores y argumentó que, “ en particular, tenemos algunas diferencias, nosotros por ejemplo pensamos que se debe acelerar la gradualidad de tal manera que las remuneraciones de los asistentes se vean mejoradas lo antes posible y, en ese sentido, esperamos que la discusión en particular nos permita llegar a un buen acuerdo y que, ojalá, este proyecto sea ley de la Republica antes del 11 de marzo”.

En este ámbito, se pueden distinguir labores que se desempeñan en un rol profesional, como psicólogos, asistentes sociales, fonoaudiólogos, psicopedagogos y otros; en un rol técnico, ya sea de apoyo directo a educadores y docentes en el aula o en procesos informáticos y administrativos.