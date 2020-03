Social 03-03-2020

Proyecto sobre Ingreso Mínimo Garantizado podría beneficiar a más de 53 mil trabajadores maulinos



Iniciativa se encuentra actualmente en su fase final en el Congreso, luego de haber sido aprobada en particular por las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado.

Cerca de 53 mil 400 trabajadores de la región del Maule se podrían ver beneficiados con el proyecto de ley de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que se encuentra en su fase final en el Congreso.

La iniciativa, que contempla un subsidio para cerca de 670 mil trabajadores de bajos ingresos a nivel nacional, se enmarca dentro de la Agenda Social anunciada por el Presidente Sebastián Piñera y acaba de ser aprobada en particular por las comisiones de Trabajo y Hacienda del Senado. Ahora deberá ser votada en el senado y luego por la Cámara de Diputados para convertirse definitivamente en ley.

El proyecto establece un subsidio de $59.200 que irán directo al bolsillo de los trabajadores que ganan el salario mínimo ($301 mil brutos). Ellos pasarán a recibir un monto líquido de $300 mil, significando un aumento del 25% en el ingreso líquido de estos trabajadores. A medida que aumenta el sueldo de los trabajadores el monto del subsidio va bajando, llegando hasta aquellos que ganen hasta $384.363.

La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, señaló que “la principal preocupación del Gobierno desde el inicio de la tramitación de este proyecto ha sido llegar de manera directa al bolsillo de los trabajadores, por lo que agradecemos la voluntad de los parlamentarios de avanzar en esta iniciativa sin discriminar a nuestros trabajadores de manera arbitraria por una condición ajena a ellos como lo es el lugar en donde trabajan”.

Por su parte, el seremi Prieto añadió que “esperamos que este proyecto sea votado los primeros días de marzo en el Senado, apenas el Congreso retome sus funciones, y que el subsidio se pueda comenzar a pagar a más de 53 mil trabajadores maulinos en el mismo mes o a más tardar en abril”.

REQUISITOS

En total, a nivel nacional serán casi 670 mil los trabajadores beneficiados por este subsidio, quienes para acceder deberán contar con un contrato de trabajo de jornada completa de más de 30 horas, no pertenecer al 10% de mayores ingresos y acreditar ambos requisitos anteriores al momento de postular a este pago.

El principal cambio que experimentó este proyecto tras su paso por la Comisión de Hacienda fue que finalmente tras un acuerdo entre el Ejecutivo y los parlamentarios, se decidió dejar sin efecto la indicación presentada por la Oposición que establecía como requisito para obtener el subsidio el trabajar en una empresa de menos de 75 mil UF de ventas anuales, condición que dejaba fuera a casi 200 mil potenciales beneficiarios.

Dentro de otras mejoras significativas que este proyecto ha evidenciado en su tramitación en el Congreso -a través de indicaciones impulsadas por el Ejecutivo-, destacan también el aumento del monto y del número de beneficiarios, el adelanto de la entrada en vigencia, el reajuste anual del monto y los cortes de ingreso por la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC), junto con la eliminación de la postulación al cumplimiento de un año de su entrada en vigencia.