Política 07-06-2017

Proyecto sobre interrupción del embarazo en tres causales es despachado a comisión de constitución del Senado

La Comisión de Salud del Senado concluyó el debate en particular del proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales y, en consecuencia, se despachó la iniciativa -que ahora cuenta con suma urgencia, es decir de 15 días para ser despachada-, a la Comisión de Constitución quienes deberán continuar con el debate del articulado.

Durante la última sesión de la instancia, la discusión estuvo centrada principalmente en la objeción de conciencia que pueden realizar, particularmente los médicos tratantes, que se nieguen a realizar una interrupción del embarazo en los casos de violación, riesgo de vida la madre o inviabilidad del feto.

En todo caso, los recintos de salud, tanto públicos como privados, estarán en la obligación de contar con algún especialista que esté dispuesto a realizar la operación, o de derivar a la mujer que solicita el tratamiento, en caso de que no contarán con éste.

Tras el fin de este debate, la Comisión de Constitución del Senado será la encargada de revisar en particular el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales antes de ser discutido en la Sala.