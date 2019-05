Política 22-05-2019

Proyecto sobre Migración: comisión de gobierno respalda idea de legislar

Tras haber escuchado “con una política de puertas abiertas” a todos los sectores involucrados en la materia, la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, respaldó por unanimidad la idea de legislar sobre el proyecto de migración y extranjería, el que ahora deberá ser analizado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

Según explicó el senador Juan Pablo Letelier, presidente de la Comisión de Gobierno, más allá de los aspectos que se deben perfeccionar durante la tramitación en particular, existía consenso de avanzar hacia una nueva ley.

el senador Rodrigo Galilea, destacó el avance del proyecto y recordó que la actual ley sobre migración “viene a reemplazar una ley muy antigua. El problema migratorio, que en Chile siempre fue menor, la verdad es que en los últimos años cambió, por lo que nos hemos visto obligados a tener una ley que sea coherente, segura, que responda a los estándares de los derechos humanos del migrante”.

Para la discusión en particular, el legislador dejó constancia que uno de los aspectos que le preocupa es el futuro laboral del migrante.

“Hoy las empresas no puedan tener más del 15% de trabajadores extranjeros y en la Comisión de Economía hay un proyecto de ley que busca ampliarlo a un 30%, y la CUT hoy día nos ha dicho que ellos creen que hay que mantenerlo en el 15%, lo que solo podría ser modificado con acuerdo del sindicato, pero personalmente tengo una posición distinta. Si es que Chile ya autorizó a una personas a vivir y a trabajar en el país, no veo por qué debe haber una limitación en ese respecto”, añadió.