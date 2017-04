Crónica 28-04-2017

Proyecto Vitrina Campesina que impulsa el Depto. de Ciencias Agrarias Emprendimiento local apoyado por la UCM rescata los beneficios del maqui silvestre

El maqui posee innumerables utilidades y es muy abundante en la región del Maule, sin embargo, no tiene una recolección masiva. Esta fue la oportunidad que motivó a Daniela Bustos para desarrollar DabuHealthyFood, un proyecto de alimentación saludable a base de maqui natural en polvo que pretende aportar a mejorar la calidad de vida de las personas desde una producción amigable con el medio ambiente y también responsable a escala social.

“Al realizar mi práctica profesional en INDAP Cauquenes, pude tener contacto con agricultores y darme cuenta de la gran cantidad de maqui existente en la región que no estaba siendo recolectado; y fue en el trascurso de la práctica cuando decidí emprender con este proyecto de maqui en polvo”, relató Daniela, en torno a cómo surgió su emprendimiento.

Al principio, la principal dificultad de este proyecto fue la obtención del maqui, puesto que se da en condiciones silvestres, siendo muy difícil extraerlo para no dañar la planta ni el bosque nativo. “Tenía que buscar proveedores y decidí optar por ayudar a pequeñas comunidades de la región que viven de la recolección de frutos silvestres, hongos, hierbas”, comentó Daniela.

Con el paso del tiempo su proyecto fue creciendo, logró ampliar sus negocios a Santiago y crear su sitio web www.dabu.cl por lo que ahora su producto lo consume desde la persona que hace deporte y se cuida con su alimentación, hasta quien quiere prevenir algunas enfermedades como el cáncer, la diabetes o el alzhéimer.

Desarrollo agrícola local

En el desafío de fomentar la comercialización de los productos locales, el Depto. de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica del Maule (UCM), ha sido un puntal importante para los productores locales. En el caso de Daniela, ella se está incorporando en este momento a la plataforma web www.vitrinacampesina.cl para así apoyar su estrategia de marketing y la comercialización de sus productos.

En ese sentido, la Escuela de Agronomía, por estar ubicada en una zona de importancia agrícola a nivel nacional, se mantiene actualizada en el quehacer rural permitiendo la interacción con las comunidades rurales más próximas dentro de la región.

“Estamos apoyando a los agricultores en innovación, desarrollo de productos, agregación de valor, protección de las cadenas productivas y asociatividad a través de la formulación y ejecución de proyectos de innovación, asesorías y formación de profesionales en la modalidad de pregrado y postítulos”, explica Juan Pablo Hernández, ingeniero agrónomo y coordinador de proyectos del Depto. de Ciencias Agrarias de la UCM, respecto al aporte y al compromiso de la comunidad universitaria con la agricultura familiar campesina local.