Social 26-06-2020

Proyectos comunitarios preservan la identidad del pueblo mapuche



Entre el 21 y el 24 de junio, el pueblo mapuche celebró su año nuevo o We tripantu. Pero en estas fechas son muchas las culturas y pueblos originarios las que realizan ceremonias espirituales correspondientes a un nuevo ciclo de la vida ligado a la naturaleza que se renueva. De ahí que el año 1998, se decretara el 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

La Fundación Lepe, a través de Fondo Común, apoya dos proyectos colaborativos y comunitarios que transmiten la necesidad de reconectar con la madre tierra y que aprendamos del Buen Vivir mapuche (Küme Mogen), que se refiere a lo que es justo y equitativo y que se opone al individualismo y el acaparamiento.

En este sentido, la Escuela Itinerante Mapuche Kimün, de la Corporación Newen, cumple un rol muy importante ya que aplica un modelo de aprendizaje en el que se propicia el encuentro entre autoridades ancestrales mapuche, niños y niñas, sus familias y las comunidades escolares.

Este trabajo se realiza desde el kelluwün -apoyo recíproco entre dos o más personas, familias, comunidades y/o territorio- y en conjunto diseñan y ejecutan estrategias de "aprender haciendo", lo que permite reforzar la transmisión de prácticas culturales ancestrales mapuche que promueven el bienestar integral. Es así como se va revitalizando el conocimiento mapuche, fortaleciendo la calidad de vida y la identidad cultural de los lof participantes.

Otro ejemplo de esta armonía que se busca con la naturaleza se observa en el proyecto Apicultura pewenche de Callaqui, en la comuna de Alto Biobío. Esta agrupación de 18 familias mapuche pewenche propician espacios de intercambio de saberes con los kimche (personas sabias) que practicaron la apicultura orgánica en la década del ’70, rescatando y conservando las formas tradicionales de cosecha de miel, poniendo en valor el patrimonio cultural asociado a esta actividad y a la relación con el territorio. Hoy realizan un trabajo colaborativo para la producción y comercialización de la miel, buscando así la autonomía económica y el fortalecimiento de su identidad en su vinculación con el territorio y la riqueza que este ofrece para el desarrollo de las familias.

Natalia García-Huidobro, Directora Ejecutiva de Fundación Lepe, “El We tripantu se caracteriza por ser un momento en que se reúnen las comunidades, se realizan rogativas, peticiones, se da gracias, y se comparte el alimento con la naturaleza. Este año, dado el contexto de crisis sanitaria que nos afecta, seguramente el We tripantu se vivirá de manera muy distinta en el Wallmapu. Es por eso que durante esta celebración realizaremos diversas acciones de difusión para dar a conocer lo que estos proyectos hacen en la búsqueda del desarrollo sostenible de sus comunidades”.