Proyectos deportivos de escuelas y liceos de 11 comunas recibieron más de $77 millones en financiamiento Mineduc





Con la firma de sendos convenios en la Seremía de Educación, once municipios de la región y un sostenedor particular subvencionado recibieron fondos por $77.610.00 para desarrollar talleres deportivos durante este año en 32 establecimientos.







La actividad contó con la presencia de los alcaldes de Romeral, Carlos Vergara; y de Licantén, Marcelo Fernández, junto a los jefes DAEM de los demás municipios beneficiados y el director del Liceo Agrícola Bicentenario Marta Martínez Cruz, de Yerbas Buenas, Cristián Rivas.







Acompañado de los directores provinciales de educación de Talca, Juan Pedro Muñoz; Linares, Carolina Daigre; y de Cauquenes, Edna Jara, el secretario regional ministerial (seremi), Francisco Varela, valoró la voluntad de los jefes comunales y la dedicación de sus equipos de trabajo para elaborar estos proyectos en beneficio, principalmente, de escuelas rurales.







“Esta es una transferencia de recursos para implementación deportiva; son $77 millones que se dividen en 11 comunas, de un fondo concursable, en promedio son $2,5 millones aproximadamente por establecimiento y la idea es, a través de estas pequeñas acciones y otras mayores como los $2.700 millones que comenzamos a transferir también a 9 comunas y once establecimiento de la región, poder ir mejorando los indicadores de calidad, la infraestructura de los establecimientos educacionales, y las herramientas con que cuentan nuestros profesores, profesoras, los directivos y los asistentes de la educación para desarrollar su labor en beneficio de nuestros niños y niñas del Maule. Es importante incentivar que los fondos y cada peso que el Estado pone a disposición, sea bien utilizado, sea bien gastado, y por lo tanto el acompañamiento de las autoridades comunales", dijo Varela.