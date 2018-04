Opinión 08-04-2018

Prudencia y templanza

“ El hombre prudente sabe prevenir el mal, el hombre valeroso lo soporta

sin quejarse”, Pitaco de Miteline.

Últimamente, la opinión pública fue golpeada con la actuación de dos connotados personajes a nivel nacional .Cuantos más títulos obtengan algunos, más expuestos están al debate de sus propias actuaciones y para esas actuaciones no existen a mi parecer, límites para el análisis de sus intervenciones.

Días atrás, me permití dar a conocer mi pensamiento sobre la conducta pública de éstos y lo dicho al parecer, no gustó a algunos, que felizmente para mí no son un dechado de virtudes y menos de conocimientos, aduciendo que “ no era el tiempo ni la circunstancia grupal para que yo hiciese ese comentario”.

Sin embargo, solo días después, ambos personajes públicos, recibieron a nivel nacional el repudio de la ciudadanía por sus dichos, terminando uno de ellos enviando a su grupo societario ( muy particular por lo demás) explicaciones públicas y no reservadas como debió hacerlo, justificando lo que mundo político en forma especial, lo denominó de “ falta de lealtad con su superiora”.

En mi breve intervención ante mis pares, expliqué que a mi parecer, a ambos personajes públicos, les faltó “ prudencia” y hoy agrego “ templanza”.

Como bien sabemos todos, estas virtudes se consiguen o mejor dicho se cultivan, por la vía de la evolución del alma. Es así como Templanza y Prudencia, son valores necesarios para todos aquellos que aspiramos a mantener vivo, los buenos deseos, inquietudes, perfeccionamiento individual, en el hermoso tabernáculo de un corazón sincero.

Sabemos que el acero, se templa con el calor del fuego y que su resistencia se pone a prueba, cuando agentes naturales, tratan de corroerlo .Del mismo modo, los hombres que aspiran a un tipo de perfeccionamiento moral, sin importar su nivel de evolución, pueden sucumbir por vibraciones negativas, como lo son por ejemplo, el deseo de “ sobresalir”, de liderar, sin tener aún, las condiciones necesarias.

La templanza y la prudencia, son pues, la espada y el guarda templo interior de quienes están expuestos a la mirada de los demás, de sus actuaciones, sobre todos públicas. Pensamos que con la práctica de las virtudes antes enunciadas, éstas, serán el escudo que repelerá todas las opiniones adversas ( incluso enviadas por algunos en forma anónima)por lo que creemos que en especial lo hombres públicos “ antes de hablar” deben “ pensar” lo que van a opinar, pues las palabras “ dichas” ya no tienen vuelta………¿ Verdad?.......

Se afirma y creemos en consecuencia que, con justa razón que la prudencia en opinar y la templanza en el actuar, son y están dentro de las llamadas cuatro virtudes cardinales: la primera ayuda a distinguir lo que es bueno o malo y la segunda nos ayuda a refrenar la sensualidad o la avidez por asuntos materiales.

Desde la antigüedad se recomendaba Prudencia, siendo uno fiel a sus principios, veraz en cada acto y palabra dicha, pues como sabemos, un mal juicio puede profanar las aristas o marchitar el honor de otros.

Todos, tenemos el deber pues, de meditar antes de actuar para no dejarse confundir por el espejismo del materialismo mundano. Por lo que, quien no se ajuste a la medida correcta de prudencia y templanza, podría pasar más tarde ,días aciagos.

Ojalá entonces que repito “ todos” principalmente los políticos o candidatos a ser líderes de algún grupo social, cultiven las virtudes de Prudencia y Templanza, para no tener que soportar algún día el escarnio público, como hoy deben soportar aquellos que se ufanan de No aceptar órdenes superiores, por fines morales propios o de proponer arreglos políticos en problemas, en que van en juego la integridad de la patria.

Amigo lector: Hagamos nuestro aquellos pensamientos que decían: “ No tengo el control de tus palabras, pero si tengo el control de mis respuestas”



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista