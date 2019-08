Opinión 18-08-2019

Pruebas que faltan en los juegos olímpicos René Recabarren Castillo

Vemos con entusiasmo las medallas de oro, plata y bronce que ganan nuestros representantes. Jóvenes esforzados que han logrado triunfos ni siquiera imaginados en nuestros años mozos.

Pero, como uno siempre está observando, cateando y aguaitando (usando términos muy chilenos) nos queda la duda de otras pruebas en que el chileno es experto y sugerimos a las autoridades deportivas, considerarlos para cuando nos toque armar esta fiesta olímpica en Chile.

EL TIRO AL BLANCO, y al tinto, al pisco, el jote y otros, donde hay contertulios que son maestros de primer orden. Le achuntan, les ponen el ojo y son “secos” para abrir el guargüero. Este deporte tiene una variedad en “el bolsero”. Ya debieran comenzar a estrenar para el próximo torneo.

LA VUELTA EN EL AIRE, muy usada por políticos de todas las layas. Ud les pide una explicación sobre esto, y se la dan, luego sobre lo otro y también la tienen, o sea, son maestros de la acrobacia aérea. El lector debe haberse tocado con más de uno.

EL CAER SIEMPRE PARADO: también prueba de mucho talento. Aquel que pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre queda paradito. No lo bota ni el viento. Pasan gobiernos, leyes, situaciones, y el fulano ahí está, tan tieso como una palmera milenaria.

EL AUTOR DE TODO. Este sí es un ejemplar. En lo que Ud diga, él estuvo antes. Incluido el descubrimiento de América. Son certeros, precisos, con la palabra exacta y la respuesta al punto. Maestros de maestros.

EL BUSCADOR DE PREMIOS: otro ejemplar muy destacado. De olfato agudo, mente ágil, sabe cómo conquistarse reconocimientos a como dé lugar. Usa vestón de solapas anchas para que le quepan todas las medallas que le quieran colgar. Es un hombre o mujer capaz de levantarle una estatua de oro con diamantes a su ego. Lo encontramos a cada rato. Digno de una olimpiada.



EL ELOGIADO: también sujeto de notable habilidad para mover hilos. Suele buscarse un sequito para que le colme de elogios, halagos y hasta oraciones. Su lema es “yo te elogio hoy y tú mañana”. Si no ha hecho nada digno de ser halagado, no importa, el papel aguanta todo.

LA VUELTA DE CHAQUETA: He aquí a un individuo de la mayor capacidad. Hoy halaga al demonio y mañana a un ángel. Depende de cómo esté la cosa. Pero nunca se queda sin tener razón. Lo hace con una soltura de cuerpo que deja pálido a cualquiera. “Fui el primero que dije eso”, puede escucharlo decir con acento fuerte y claro, aunque antes haya expresado lo contrario. Confecciona sus vestones con sastres muy especializados y así puede girarlos de acuerdo a cómo esté la cosa. Los hay capaces de lograr hasta cuatro posturas de un mismo paletó. En Chile habría participantes para ganar varias medallas de oro.

EL SOLEMNE: este si es un caso. Sus palabras, a su juicio, son dignas de grabarse en molde. No se pueden perder. Si está en una reunión pide silencio para hablar. Lo hace para narrar hechos extraordinarios en los cuales estuvo.imaginariamente. Según su entendimiento, su paso por este mundo dejará una huella luminosa. Buscan la reverencia y la canonización en vida.

EL INVITADO DE PALO ( o paracaidista) En esta “ disciplina” estamos seguros que arrasamos con medallas. Son aquellos que nadie < conoce> pero llegan a las Fiestas dateados y ….son los últimos en retirarse. Están en casamientos, cumpleaños, aniversarios, homenajes. En los velatorios, hacen el papel de “ llorones(as)….

LOS QUE SE CREEN LA MUERTE: ¡ Uffff! Aquí si que hay hartos……y están en todas partes e incluso como alguien acotó: hasta en las mejores familias y….lo peor: hacen alarde de sus proezas en todas partes, siendo en parte culpables sus propias familias que los apoyan sin límites ¿ Conoce Ud. alguno? Un dato, mire la prensa nacional y local y localizará a éstos.

LOS QUE SIEMPRE O A VECES ANDAN CON LA CAÑA MALA: : Son pocos, pero que existen…..existen y lo peor : algunos hacen alarde de ese hecho.

LOS TIESOS DE MECHAS: De este personaje, también obtendríamos más de una Medalla, pero, en el fondo, no son personajes pesados, si no que hacen valer sus opiniones, claro está que muchas veces, no aceptan otras y hacen valer solo las suyas.

EL QUE HABLA HASTA POR LOS CODOS: Son apodados cariñosamente como “ habladores” No hacen mal a nadie, solo que a veces cansan al auditorio con su bla bla bla. En fin ¡ hay que aceptarlos tal como son ¡ o simplemente < hacerles el quite>

EL QUE SE ARREGLA LOS BIGOTES: aquí sí que sacaremos varias medallas. .Están en todo el espectro social, pero, nunca reconocen que fue a pedido de ellos, si no que lo ganado es producto de sus méritos personales.

EL CHUPA MEDIA: En un campeonato, también obtendríamos medallas. Porque en nuestra fauna social desgraciadamente EXISTEN….. al igual que los PICADOS DE LA ARAÑA que están en todos los medios sociales, aduciendo que solo son seductores, por su belleza física……

Por razones de espacio, no diremos nada sobre otros bichos, tales como : “El arrastrado: el que anda a sablazos o el que anda siempre de maletas”

A Manera de conclusiones: En verdad , hay ¡ pruebas! que faltan en los eventos olímpicos, sudamericanos, nacionales o locales, donde tenemos la seguridad absoluta que contamos con excelentes exponentes y posibilidades de conseguir medallas de todo tipo….





René Recabarren Castillo profesor normalista