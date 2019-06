Política 18-06-2019

PS confirma directiva en Talca pero faltan aún en otras zonas del Maule

Si bien algunas directivas comunales del PS se han constituido a lo largo del país, la incertidumbre se mantiene en los otros niveles. En el Maule, el Tribunal Supremo no ha proclamado candidatos electos para el Comité Central y las direcciones regionales y provinciales.

En Talca, ya se confirmó la directiva comunal, encabezada por Rodrigo Olivares.

“Yo creo que haber implementado la paridad de género, trajo este costo. Es la primera vez que lo implementa un partido político y estamos haciendo camino, con un hito difícil pero histórico. Lamentablemente las diferencias se dieron por no hacer bien los escrutinios en distintas localidades, que no fue el caso nuestro”, afirmó el presidente comunal Talca del Tribunal Calificador de Elecciones, Pedro Navarro.

El pasado 11 de junio, el Tribunal Supremo del PS entregó la nómina de 30 de los 110 delegados que serán parte del Comité Central, que tendrá en sus manos la elección del presidente o presidenta nacional.

SAN JAVIER

El miércoles pasado se reunieron, para constituir la nueva directiva comunal, las y los dirigentes que resultaron electos en las elecciones internas del Partido Socialista, que se realizaron el 26 de mayo, en San Javier.



Esta actividad contó con la presencia de los integrantes de la directiva saliente, el tribunal calificador de elecciones, y las y los dirigentes que integran la actual directiva de esta colectividad.



La directiva, se definió por la unanimidad y quedó constituida por: Esteban Pérez, Presidente; Karina Aravena, Vicepresidenta de la Mujer; Paulo Cornejo, Secretario Político; Nieves Valdés, Secretaria de Finanzas; Fernando Rojas, Secretario de Organización y Doris Badilla, Secretaria de Frentes Sociales.