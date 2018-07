Política 03-07-2018

PS defiende declaraciones sobre sequía legislativa

El presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, respondió a las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera realizadas a la prensa sobre que la "sequía legislativa" era un invento de la oposición, sosteniendo que el Mandatario "usa argumentos contradictorios para no asumir la inoperancia legislativa de su gobierno".

En esa línea, recordó que "la semana pasada Piñera señaló que la sequía legislativa era responsabilidad del Congreso. Luego indicó que no se avanzaba en la tramitación de los proyectos por la actitud obstruccionista de la oposición. Y hoy señala que no hay tal sequía legislativa y que se trata de una invención del Partido Socialista".

"Resulta contradictorio culpar a otros de la sequía legislativa y a los pocos días decir que tal sequía no existe", resaltó Elizalde.

"El Presidente de la República, en vez de responsabilizar a otros, debería instruir a sus ministros a hacer