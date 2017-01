Política 24-01-2017

PS definió consulta ciudadana en abril para definir candidato a las primarias

El Partido Socialista sostuvo una jornada clave el sábado, en la que resolvieron mantener la decisión del Comité Central anterior: realizar una consulta ciudadana durante abril para definir el precandidato presidencial del partido.

Al respecto, la presidenta del partido socialista indicó que respecto a las primarias socialistas, le corresponde a la Comisión Política definir el reglamento para su realización, no habiendo restricciones hasta ahora.

Aún no se define si la consulta será abierta a quienes no militen en el PS, y para el precandidato Fernando Atria, estas primarias es un modo de restablecer el vínculo con la ciudadanía y los partidos.

Hasta ahora los dos precandidatos del Partido Socialista son el abogado Fernando Atria y José Miguel Insulza.