Social 06-03-2020

Psicólogas de la UTalca y Coronavirus: “No creer todo lo que circula en redes sociales es fundamental para evitar el pánico”

Recomendación fue entregada por especialistas a raíz de la preocupación que ha causado la confirmación de los primeros casos en el país, y específicamente en la Región del Maule.

“Informarse a través de fuentes confiables es fundamental para combatir el estrés y la ansiedad que están generando los primeros casos de coronavirus en el país”, indicó la académica del área clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, Natalia Uribe.

A sus palabras sumó que es bueno no tomar en cuenta todo lo que se da a conocer en redes sociales ya que esto genera más crisis, incertidumbre e inquietud. “De ahí la importancia de basarnos en la información respecto a las medidas preventivas que debemos tomar para resguardarnos del virus, ver las orientaciones que entrega el Ministerio de Salud u otras entidades que estén validadas”, enfatizó la especialista.

Su par Nadia Ramos planteó que “hay mucha información en redes sociales respecto de la infección y lo terrible que es que llegue a Talca. Segundo, saber que nosotros siempre convivimos con virus, y el coronavirus tiene síntomas que nosotros ya conocemos y que la tasa de mortalidad no es alta, por tanto, no hay que alarmarse”.

Por otra parte, ambas especialistas coinciden en que externalizar lo que nos pasa, no guardarse los sentimientos y compartir con los pares lo que nos ocurre es lo mejor para no caer en el pánico.

Respecto en cómo manejar la ansiedad en los niños, Uribe dice que “es bueno no exponerlos a la televisión para que no reciban más información de la que deben saber”.

A esto se debe sumar que es bueno introducir en los niños normas de higiene básicas, como lavarse las manos, y toser en un pañuelo desechable que ellos después puedan eliminar. “También debemos comentarles que siempre nos podemos resfriar y que si se sienten mal hay que informarle a sus padres”, puntualizó Nadia Ramos.



Manejo del estrés y la ansiedad

Dado que frente a la aparición del virus COVID – 19 es normal que las personas tengan ciertas reacciones emocionales, por ejemplo, de ansiedad o miedo, que deriven en comportamientos diferentes de la conducta habitual, las profesionales del Centro de Psicología Aplicada (Cepa) de la Universidad de Talca, Carla Mendoza y Natalia Cancino, elaboraron un documento con recomendaciones, ya que estas emociones se pueden generalizar entre grupos de personas, surgiendo con ello un contagio emocional, que se produce como consecuencia de la activación de las neuronas espejo, las que son responsables, por ejemplo, de que se manifieste en la empatía, es decir, la capacidad de ponernos en el lugar del otro.

Las profesionales plantean en el texto que frente a la aparición de este virus en Chile “es importante manejar el contagio emocional para que no se produzca histeria colectiva, es decir, una percepción masiva de peligro, que pueda ir acompañada incluso del convencimiento de las personas de que están enfermos, cuando no lo están realmente. Este no es un hecho poco común en situaciones de emergencias como la actual y ha aparecido en todo tipo de sociedades durante muchos momentos históricos. Algunas de las causas pueden estar vinculadas a los ambientes o situaciones estresantes que pueden afectar a la estabilidad emocional de un grupo de personas que comienzan a experimentar las mismas sensaciones”.

Mendoza explica que “cuando las personas sentimos que hay una amenaza a nuestro bienestar, activamos nuestro sistema de alerta. Esto nos permite protegernos, activando comportamientos de defensa o de escape. El estrés que producen las situaciones de amenaza es el que causa esta activación. Por lo tanto, estas emociones, aunque pueden ser displacenteras, también nos cuidan”.

¿Qué hacer si siento miedo o me siento estresado o estresada frente a la información que aparece en los medios de prensa? Cancino indica que “lo importante es que la reacción emocional se produce por la ‘percepción de peligro’, lo que implica que no necesariamente el peligro es inminente”.

Por ello, en el documento plantean que para que la percepción sea lo más cercana posible al “peligro objetivo” se recomienda realizar las algunas acciones preventivas. Una de estas es buscar información de fuentes oficiales como por ejemplo del Ministerio de Salud (Minsal), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Universidades. “Cuando vemos en redes sociales alguna información que no provenga de estas fuentes, no es recomendable compartirla hasta que corroboremos su veracidad”, agrega la investigadora.

También se aconseja en el texto tomar las medidas de seguridad que informen las autoridades: “La comunicación transparente y contrastada, se torna hoy imprescindible, para combatir la desinformación. La información real, es siempre la mejor arma para combatir el miedo”.