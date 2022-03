Social 31-03-2022

Psicólogos repasan el Trastorno Bipolar al conmemorarse el día internacional

Profesionales del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP) de la Universidad Católica del Maule explican varios importantes temas, como lo es el contar con un diagnóstico apropiado respecto de dicha condición.

Conocida es la alta demanda por salud mental en Chile, tanto así que fue uno de los temas debatidos en la pasada campaña presidencial y sobre la cual se mantiene la promesa de inyectar más recursos para mejorar los niveles de atención que se proporciona a la población desde el sistema público de salud. Cada 30 de marzo se recuerda el día internacional del Trastorno Bipolar, tema sobre el cual se refieren los psicólogos del Centro de Apoyo al Aprendizaje (CAP) de la Universidad Católica del Maule (UCM), Carmen Gloria Martínez y Felipe Quezada Concha, quienes repasan diversos aspectos.

¿Qué es el trastorno bipolar?

Es una condición en la cual algunas personas experimentan cambios de ánimo inusuales, que, a su vez, afecta sus niveles de energía y comportamiento. En ese sentido, esta condición cursa con ciclos de episodios depresivos, que se caracterizan por vivenciar emociones de tristeza, desesperanza, inutilidad y en casos severos, ideación suicida; y con ciclos de manía o hipomanía, dependiendo de la gravedad de los síntomas, en la cual predomina la euforia, el aumento de la autoestima, la disminución de la necesidad de dormir, la implicación en actividades de mayor riesgo como aumento de la promiscuidad, involucrarse en negocios poco rentables, etc., llegando incluso a la psicosis, que es una desconexión de la persona con la realidad. De todas formas, puede pasar que estos dos ciclos se den de forma paralela, lo que se conoce como etapa mixta. También hay episodios de remisión de esta condición, en los cuales los pacientes se sienten anímicamente estables, lo que se conoce como estado eutímico.

Es importante destacar que el trastorno bipolar no es lo mismo que los altibajos emocionales que uno puede experimentar en su vida diaria debido a ciertas situaciones, sino que esta es una condición clínica que posee una serie de criterios de diagnóstico delimitados en el manual de diagnósticos de salud mental (DSM), y que tienen que ver con el cumplimiento de conductas y características especificadas allí, que se desarrollan dentro de un plazo determinado de tiempo, lo que puede durar de semanas a meses, y que implican un grado de disfuncionalidad en la vida del paciente en el ámbito personal, social, económico, etc. Por otra parte, podemos decir que, en la mayoría de los casos, esta condición es cíclica, es decir, los cambios bruscos de ánimo no se dan de un día para otro, sino que responden a cierto patrón de tiempo.

Respecto a sus causas, aún no hay certezas, pero se ha llegado a cierto consenso de que es multifactorial: tiene un componente biológico, ya que las evidencias científicas han arrojado que hay una predisposición genética a sufrir este trastorno, pero su aparición estaría relacionada a factores psicosociales. Es decir, que esta predisposición sumada a la vivencia de situaciones de alto estrés, a historiales de abuso físico o emocional en la infancia, entre otros factores de riesgo, posibilitaría la aparición de los síntomas y su curso de forma crónica.

¿Cómo detectarla y tratarla?

Sobre la detección, podemos decir que no hay análisis de sangre ni escáneres cerebrales que puedan diagnosticar el trastorno bipolar, por lo que el diagnóstico debe realizarlo un psiquiatra de forma no apresurada y en conjunto con el paciente, sus cercanos y si es el caso, con los profesionales tratantes (psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, etc.) mediante la anamnesis, que es básicamente la observación de la conducta en el momento de la consulta y por el relato del paciente. Es importante realizar un diagnóstico diferencial, que pueda descartar otras condiciones de salud física o mental que puedan estar provocando la sintomatología (hipertiroidismo, depresión unipolar, trastorno limítrofe de la personalidad, etc.). Si es necesario el profesional pedirá al consultante ciertas pruebas para este diagnóstico diferencial.

En APS, se aconseja a otros profesionales aplicar el MDQ (Mood Disorder Questionnaire) en personas de 18 años o más con sospecha o factores de riesgo para enfermedad bipolar, pues tiene una alta tasa de acierto diagnóstico. Se debe realizar diagnóstico según criterios DSM V, pero la confirmación diagnóstica debe ser realizada por psiquiatra.