Opinión 01-12-2020

Psiquiatra recomienda reducir horas de pantallas digitales en los niños para retomar horarios de sueño

- Profesional del Hospital Regional de Talca recomendó a la comunidad mantener el control parental sobre el uso de celulares, computadores y tablets en los niños en época de pandemia y diversas consultas en un programa del SSM

La psiquiatra Pilar Garrido, se refirió al trastorno del sueño en los niños por el uso de equipos tecnológicos, ya que se trata de un fenómeno que ha ido creciendo al interior de los hogares y que la pandemia ha acentuado aún más en los últimos meses. La especialista respondió consultas de los auditores y señaló que los niños al acostarse muy tarde y dormir hasta altas horas del día, “se hace muy necesario reducir el tiempo en que los menores pasan conectados a este tipo de pantallas. Su uso en horas de la noche genera una activación que no permite el descanso natural del cuerpo. Además, para comenzar a ordenar el sueño se recomienda levantar una hora más temprano a los niños para acostumbrarlos y que su organismo asimile las horas reales de sueño”, precisó.

La especialista, que trabaja en el Hospital Regional de Talca, recalcó que “es normal que los padres permitan con mayor frecuencia y tiempo el uso de estos aparatos, por la pandemia que enfrentamos, pero hay que ser cuidadosos, debido a que los niños no tienen un control propio por el uso de juegos en línea por ejemplo. Eso hay que medirlo y estar muy atentos, ya que los infantes sienten fracaso, desesperación y su comportamiento suele cambiar, lo que puede detonar en algún tipo de estrés o depresión, si es que no se toman las medidas”.

AUTOMEDICACIÓN

La doctora Garrido también explicó sobre el uso de medicamentos antidepresivos durante la pandemia, debido al estrés de estar en casa, el teletrabajo o el miedo. “Siempre hemos indicado que la automedicación no es positiva, ya que un medicamento no tiene el mismo efecto para todas las personas, por ese motivo el llamado es visitar a un especialista para que sea él quien emita la orden correspondiente y así no exponerse a un daño mayor. Recordemos que los medicamentos para el estrés o la depresión deben ser con receta y son individuales, para cada caso en particular”.





Doctora Pilar Garrido, especialista Programa Becas Maule