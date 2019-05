Nacional 22-05-2019

Pucón, Llanquihue y Rapel: Las playas que inmobiliarias ofrecen como privadas y que Bienes Nacionales denunció al Sernac

La Araucanía y Los Lagos son las regiones que más casos acumulan. En ambas, existen inmobiliarias que ofrecen venta de inmuebles ubicados a la orilla de una masa de agua, como el mar o un lago, con una misma descripción: acceso a "playas privadas". Los anuncios aparecen en diversos portales de internet. Esa es la realidad que dio a conocer este lunes el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), debido a que podrían constituir "vulneraciones" a la Ley sobre Protección de los Derechos del Consumidor. Se trata, a decir del ministro, de "publicidad engañosa". "No existen las playas privadas en ninguna región del país. No hay exclusividad para nadie", aseguró.



Las situaciones, que se dan principalmente en la zona centro sur del país —entre Huaquén y Lago Pollux—, también podrían configurar el ilícito de usurpación, consagrado en el artículo 472 del Código Penal. Por él es posible aplicar una pena de presidio menor en su grado mínimo, además de una multa que va desde las 11 a las 20 UTM (más de $900.000) a quienes "alteren con ánimo de lucrarse los límites de las playas". Según el Código Civil, las playas son bienes nacionales de uso público, lo que implica que el dominio y su uso pertenecen a todos los habitantes de la nación. Por lo tanto, reafirman desde el ministerio, no existen las playas privadas. Con respecto al acceso a la costa desde terrenos colindantes con el mar, ríos o lagos, la ley establece que los propietarios "deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos al efecto". Revisa a continuación las "playas privadas" identificadas por Bienes Nacionales.