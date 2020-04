Opinión 11-04-2020

¿Puede “el Covid-19” convertirse en una buena persona?



Las palabras del Ministro Mañalich fueron motivo de suficiente y justificada burla vía memes por doquier que representaban la hilarante idea de la autoridad sanitaria cuando expresó “si el virus muta a buena persona, entraríamos en otro escenario”.

Ahora, seamos sinceros, ¿No tenemos la misma tentación de envolver en un halo de maldad al “Covid-19”? Tenemos razones suficientes para demostrar su maldad intrínseca ¿Cuántas contagiados hay? ¿Cuántas muertes lleva o cuantas puede causar en los próximos meses? ¿Cuántas personas perderán su empleo? ¿Cuántos niños sin asistir al colegio tratando de resolver sus tareas en condiciones que no sabemos? El virus ha aumentado el precio de los alimentos, nos ha hecho perder millones de pesos en las AFP, está matando a personas que mueren en soledad sin si quiera poder ser despedidos por sus familias. Pero ojo, tampoco faltan razones para notar que el avance del virus ha traído ciertas bondades: gracias a Covid-19 el planeta parece tener una oportunidad al tomar conciencia de los efectos positivos de disminuir la producción a gran escala; gracias al virus, las familias se han vuelto a ver durante muchas horas, reencontrándose en la actividad doméstica diaria; el virus ha suscitado la solidaridad mundial, ha alentado a los científicos para encontrar lo más pronto posible una cura y ha permitido evidenciar con patente admiración el sacrificio y heroísmo de tantos trabajadores de la salud que se arriesgan por salvar a quienes sea posible.

¿Qué hace que un virus entre millones de partículas y otros innumerables virus con los cuales permanentemente convivimos adquiera contornos de maldad o bondad? Covid-19 parece mala o buena persona por que actúa a través de nosotros. Más radicalmente, Covid-19, consigue ciertas formas de actividad ética porque se une a nosotros a través de nuestro cuerpo. Por medio de unos complejos (y hasta ahora indescifrables) mecanismos biológicos, Covid-19 entra en nuestro cuerpo para relacionarse con nuestras acciones, entra en nosotros trastocando nuestra libertad y exigiéndonos respuestas éticas.

Lo humano, en este sentido, viene hilado desde aquella ausencia de voluntad unido a nuestro intento por elevar esta actividad del cuerpo a una actividad voluntaria a través de un esfuerzo (en este caso de los equipos de investigadores y el personal de salud) que nos permita ejercer un control sobre aquel virus. Este hecho hace patente que nuestra libertad está unida a nuestros dictámenes corporales. Esa es la única medida de una libertad ejercida a escala humana.

Sucederá entonces, que el virus Covid-19 no mutará a buena persona, pero el ser humano si puede mutar en la medida que aprendamos de este esfuerzo por controlar la espontaneidad de nuestro cuerpo infectado. Ante el poder de una actividad biológica que no depende de nosotros (por ahora), puede emerger nuestra mejor capacidad y poder para responder con la mayor altura ética a la que podamos aspirar como humanos, en el transcurso de ser demasiado humanos.





(Cristhian Almonacid Díaz, académico del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica del Maule)