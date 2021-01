Opinión 20-01-2021

¿PUEDE EL SENDERO?





¿Puede el sendero dorado

enmarcado en trinos,

que sólo conoce de las lluvias

y la amable monotonía

del paso del tiempo,

tener la magia de traer tu recuerdo?



¿Puede la fuente con

sus cascadas cantarinas,

que reflejaron nuestros sueños

junto a nenúfares y juncos,

traer tus ojos titilantes y tiernos

desafiando mis tormentos?



¿Puede el dolor de tus ausencias

convocar al sendero, los trinos y la fuente

y volver a sentir el calor de tus manos

con tu magia que encantabas

cuando enamorados caminábamos

pensando que el mundo era nuestro?



¿Puede el amor hacerme pensar

que tú estás ahí, detrás de aquel nido

o jugando con las hojas caídas

cual diosa desnuda otoñal,

desafiando a mis temores de

que aún no te he dejado de amar?



¿ Puede encender tu búsqueda,

la llama del amor aun no apagada,

tantas veces por mi oculta y negada,

buscando nuevos horizontes

de consuelo en aquello que no encuentro?

Puede traer…¡Puede!... ¿Puede?





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista