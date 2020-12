Opinión 13-12-2020

¿PUEDE LA CONVENCIÓN CAMBIAR LA REGLA DE LOS ⅔?

Quienes tuvieron cierta esperanza de amistad cívica con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado en noviembre de 2019 deben estar desilusionados. La derecha dejó caer la Constitución y aceptó así una aspiración histórica de la izquierda, la cual ni siquiera se ha mostrado respetuosa del Acuerdo, el que, además, algunos no firmaron.



La Convención no puede alterar el quórum de aprobación del reglamento porque al ser un poder constituyente derivado, debe aplicar las normas previstas en la propia Constitución vigente para efecto de la redacción de una nueva, las que fueron establecidas en la reforma constitucional consagrada en la Ley Nº 21.200, que modifica el capítulo XV de la Constitución Política de la República, que establece en su artículo 133 que “la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio” y que “la Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos”.



Estas son las reglas del juego y hay que respetarlas. Aun así, un conjunto de parlamentarios considera que el órgano constituyente está por encima del Acuerdo de noviembre e incluso por sobre la Constitución de 1980, y por ende la Convención Constitucional podría cambiar el quórum de los 2/3 y muchas cosas más, que aún ni nos enteramos. Según ellos, la potestad constituyente radica en el pueblo, el que representado en el órgano constituyente puede hacer literalmente lo que quiera. Pero no es así, la Convención tiene límites en cuanto a su tiempo, objetivo y soberanía, al establecer la continuidad del sistema jurídico vigente, por lo cual debe adecuarse a las reglas constitucionales actuales.



Pero todo esto no nos debería sorprender, ya que incluso antes del 25 de octubre la Diputada Cariola indicaba que en los puntos en que no se alcanzaran las mayorías, intentarían que luego fueran plebiscitados, o sea, quieren imponer a toda costa las mayorías circunstanciales, por la vía de los acuerdos o la fuerza.



Primero no participan del Acuerdo, luego no quieren respetarlo. ¿Vamos a seguir permitiendo que cambien las reglas del juego que no solo aprobó por amplia mayoría el Congreso sino también votaron los chilenos en el plebiscito del 25 de octubre?









Constanza Gajardo, abogada PUC