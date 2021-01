Social 14-01-2021

Puede transmitirse el Covid–19 en piscinas y balnearios?



Actualmente, no está demostrada la supervivencia o transmisión del virus a través del agua. Sin embargo, la principal recomendación en piscinas, mar o lagos, es mantener una distancia social mínima de 2 metros, y evitar compartir artículos personales.





Luego que el Ministerio de Salud (Minsal) pusiera a disposición de la ciudadanía el permiso de vacaciones, la posibilidad de organizar algo para salir del lugar de residencia, se convirtió en una realidad para muchos. Por ello, resulta importante reforzar qué medidas sanitarias se deben considerar en espacios como piscinas, playas y lagos, para prevenir el contagio de Covid–19.



A pesar de no estar demostrada la supervivencia del virus en el agua, existen espacios, como las piscinas, en que se estima que el Covid–19 no sobrevive más de 5 minutos. Esto, por el nivel de cloro que contiene este tipo de agua, a diferencia de otros espacios acuáticos.



“En el caso del agua de mar y lagos, no existen estudios para conocer la supervivencia del Covid–19. Pero, eventualmente, no estarían las condiciones para su mantención. En el caso del mar, la cápside viral (estructura proteica) no tiene la capacidad de resistir la salinidad de ese tipo de agua y, a ello, se suma el efecto de dilución (que también es aplicable a lagos y ríos). Pues, al disolverse el volumen viral, no alcanza niveles de infectividad necesarios. Hasta ahora, no se ha reportado ningún caso de transmisión por agua”, explicó el infectólogo de IntegraMédica, Rolando Pizarro.



4 RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO EN PISCINAS Y BALNEARIOS



En época estival, el uso de mascarilla, la distancia social y el lavado de manos, deben seguir siendo hábitos diarios. Asimismo, y para prevenir el contagio de la enfermedad, se pueden complementar con las siguientes del especialista parte del Grupo Bupa:



• El uso de accesorios de agua debe ser personal: Lentes de agua, snorkel, flotadores, toallas u otro tipo de accesorios acuáticos, deben ser de uso personal. No se pueden intercambiar ni prestar. En caso de ser usados por más de una persona, deben ser higienizados exhaustivamente con agua, detergentes, entre otros. Además, no se deben compartir con personas externas al grupo familiar pelotas playeras, paletas, juguetes de arena, etc.



• Distancia social en playas y piscinas: La distancia mínima para evitar el contagio de Covid–19 entre personas en una piscina, al igual que en otros espacios, es al menos de 1 metro, pero considerando que la movilidad es mayor, se debe guardar una distancia mínima de 2 metros, ya que dentro del agua no se usa mascarilla. Además, se acepta que exista la cantidad de 1 persona por cada 10 metros cuadrados de superficie.



• No compartir bloqueador solar o alimentos: Los filtros solares deben ser de uso personal, como también el agua y alimentos que se lleven a una piscina o balneario.



• Uso de mascarilla fuera del agua: Es necesario que el uso de mascarilla se mantenga al estar fuera del agua, ya que el contagio del virus se realiza a través de gotas que son expulsadas por la boca al hablar, estornudar o toser.



• Evitar aglomeraciones y uso de juegos: No asistir a lugares con exceso de personas, no usar instalaciones de uso masivo como toboganes, columpios y juegos acuáticos. Si se tocan superficies como mesas, sillas, parrillas o semejantes, higienizar las manos con agua y jabón o soluciones alcohólicas (alcohol gel).