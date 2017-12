Nacional 23-12-2017

Puente Alto y Laguna Blanca son los lugares con más y menos población en Chile según el Censo 2017

Según el último Censo, realizado el 19 de abril del presente año, el municipio que tiene la mayor cantidad de habitantes de Chile es Puente Alto, con 568.106, y el que menos tiene es Laguna Blanca, con 274. Sin embargo, la comuna de la Antártica tiene todavía menos; 138, pero pertenece al municipio de Cabo de Hornos donde solo su comuna tiene más de 2.000 habitantes. Censo 2017: Población asciende a 17.574.003 y en 10 regiones hay más mujeres que hombres 162 Puente Alto tiene mayor cantidad de habitantes que la suma de las regiones de Arica y Parinacota, de Aysén y de Magallanes. Está ubicado en el extremo sur-oriente de la Región Metropolitana y según el sitio web de su municipalidad, la comuna tiene una superficie total de 86,74 km2, de los cuales 31,38 km (36,18%) corresponden a emplazamientos urbanos. En conversación con Emol, la concejal RN Bernardita Paúl Ossandón dijo que "teníamos la cifra en mente y me atrevería a decir que son más, porque estuve en algunas villas donde el Censo no pasó". También, señaló que para lograr posicionarse como la municipalidad con la mayor cantidad de habitantes, han incentivado "a las empresas privadas para que desarrollen inmobiliariamente. Puente Alto se ha transformado en una comuna cada vez más atractiva, por la calidad de vida, la llegada del metro y el desarrollo de centros comerciales". Sin embargo, destacó que "más que la cantidad de habitantes, la prioridad para nosotros como autoridad es la calidad de vida de cada uno de los vecinos" para lo que se han hecho gestiones como disminución de los índices de seguridad, aumento de las áreas verdes y diligencias en el ministerio de Vivienda y Urbanismo para que "que construyamos casas" en vez de departamentos, entre otros. "La prioridad es la calidad más que la cantidad de personas y si quiere venir más gente, bienvenidos. Tenemos la capacidad para gobernar a todos los que lleguen a la comuna", afirmó. En un escenario completamente opuesto se encuentra el alcalde de Laguna Blanca, Ricardo Ritter Rodríguez (UDI), quien comentó que la cifra lo "pilló de sorpresa". "Podíamos pensar que eramos muy pocos habitantes pero ¿la más baja de Chile? Sin embargo, sostuvo que "curiosamente hay mucha gente que quiere venir a vivir a nuestra comuna. En la municipalidad necesitamos terrenos para poder crear las poblaciones porque hay interés". "No tenemos terreno para tener más gente. En este momento, la gente está emigrando a las ciudades, como ha sido históricamente, pero por falta de terreno no hemos podido arraigar a las comunidades en la comuna", agregó.