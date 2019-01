Nacional 09-01-2019

Puma de Lo Barnechea está listo para ser liberado: Portará un collar de rastreo satelital

Los exámenes realizados al puma de Lo Barnechea arrojaron resultados positivos. Y es que, a pesar de la caída que sufrió durante su rescate, no presentó ninguna fractura. Así, según detalló la directora del Zoológico del Parque Metropolitano, Alejandra Montalba, el felino ya se encuentra a disposición del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para ser devuelto a su hábitat natural. Sin embargo, el animal no será simplemente liberado en la naturaleza, ya que llevará un collar con rastreo satelital, lo que fue confirmado por el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg. "Va a ser monitoreado permanente, porque va a tener un collar con rastreo satelital que nos va a permitir saber cuando se meta en problemas, saber dónde está y poder prestarle la ayuda pertinente", dijo. Se espera que el felino sea devuelto en los próximos dos días, por lo que desde ya personal del SAG está trabajando para ver el lugar donde lo soltarán, según confirmó el director general de dicha institución, Horacio Bórquez. "En estos momentos hay un equipo de funcionarios del SAG buscando el lugar más adecuado para la liberación del puma", manifestó. A pesar del buen estado en el que se encuentra el puma, los veterinarios del zoológico se pudieron percatar de la presencia de heridas de perdigones en su cuerpo, razón por la cual desde el SAG no descartan que sea liberado en una locación diferente adonde lo encontraron. Cóndores en Lo Curro El lunes, en Lo Curro, una pareja de cóndores dijo presente en un asado familiar. Las aves carroñeras descendieron en busca de un pedazo de carne que se estaba descongelando. A raíz de esta situación, el director general del SAG entregó una serie de indicaciones, acerca de lo que no hay que hacer al encontrarse con este tipo de aves. "Son animales silvestres, están acostumbrados a otros tipos de alimentación, el cóndor es carroñero, si los alimentamos estamos generando un cambio en su alimentación, en su hábitat, y son animales peligrosos", recomendó. Y advirtió que "alimentar a uno de estos animales silvestres que aparecen en nuestro hogar es una de las acciones más nefastas que podemos cometer". Tras la aparición del puma y la pareja de cóndores en sectores urbanos, Horacio Bórquez adelantó que ya se comenzó a preparar en un protocolo para accionar ante una futura aparición de animales salvajes en las casas.