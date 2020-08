Nacional 11-08-2020

Punta Arenas y Tierra Amarilla retroceden en el desconfinamiento por aumento de casos



Las comunas de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama, y de Punta Arenas, en Magallanes, aumentaron los casos de Covid-19 en los últimos días por lo que el Ministerio de Salud informó que retrocederán en el plan "Paso a Paso".

Tierra Amarilla, que estaba en etapa 2 de transición, pasará a cuarentena desde este lunes a las 05:00 horas.

El epidemiólogo de la Universidad de Chile, Gabriel Cavada, indicó que "yo creo que ahí tenemos un tema del efecto de las mineras. La actividad minera no paró en todo esto y los mineros, el trabajador de la minería no es necesariamente local de la región, sino que están en todo Chile y movilizan el virus".

"Si hubiera habido una planificación económica un poco más agresiva, tu podías haber decretado una cuarentena global en el país, hicimos una mala prueba a mi juicio que fueron estas cuarentenas dinámicas, que a la larga no resultaron y no garantizaron la no circulación del virus", dijo.

Punta Arenas retrocede a "transición"

Punta Arenas, que estaba en la fase 3 de preparación, retrocederá a transición debido a "un aumento muy importante de 200 por ciento de casos en los últimos siete días en Punta Arenas, 27 casos nuevos", explicó el ministro de Salud, Enrique Paris.

"Llamo a la comuna a tomar todas las medidas necesarias para volver a contener este brote que está ocurriendo en esta ciudad austral de Chile", pidió la autoridad.