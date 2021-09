Nacional 23-09-2021

Pymes califican como una "cachetada" dar nuevos permisos para comercio ambulante en Santiago: "Lo rechazamos tajantemente"



Duras críticas expusieron gremios que agrupan a pequeñas y medianas empresas producto del anuncio que realizó este miércoles la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien señaló que a partir de la próxima semana se entregarán más de mil nuevos permisos para el comercio ambulante en la comuna, con miras a avanzar en un "ordenamiento democrático del territorio". Idea que generó preocupación y molestia en el mundo pyme. "Desde el estallido social ya se han cerrado más de 500 pequeños comercios en la comuna y esto, sin duda, dificultará aún más la reactivación", sostuvo en un comunicado el presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett.

"Evidentemente esto es una cachetada a las mipymes que son las que financian la operación del municipio, mediante el pago de patentes y permisos que se les ha exigido durante toda la pandemia", agregó. A juicio del líder gremial, este tipo de iniciativas, además, agudizarían la escasez de mano de obra y el aumento de vacantes en el comercio establecido. "La informalidad llegó a un 26,9% en el periodo mayo-julio y con estas medidas se sigue fomentando a que la gente no busque trabajo", resaltó Swett. Por su parte, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), Héctor Sandoval, comentó que "cuando escuchamos hoy a la alcaldesa de Santiago señalar que va a entregar más de mil permisos al comercio ambulante en las calles de la ciudad sin ningún tipo de infraestructura o respaldo de la mercadería que se está vendiendo y, esencialmente, sin pagar un peso de impuestos, no deja de sorprender". "Estas políticas populistas nos pueden hundir el país. Hoy día necesitamos producir, necesitamos trabajar y también, por qué no decirlo, recaudar impuestos. Pero con estas decisiones donde se vende mercadería de dudosa procedencia sin ningún tipo de control vamos por muy mal camino", recalcó.