Social 09-02-2020

Pymes forestales profundizan importancia de las plantaciones para la restauración de ecosistemas hídricos

La oportunidad significó un espacio para derribar mitos en cuanto al consumo de agua de las plantaciones forestales y como ayudan a conservar las cuencas acuíferas mediante la filtración de agua en las napas subterráneas.



Como una manera de comprender el estado actual en el uso del agua, pequeños empresarios del sector forestal sostuvieron una charla en la que profundizaron conocimientos en torno a la restauración de los recursos hidrológicos y ecosistémicos.



La instancia, dirigida por el director del Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca, Roberto Pizarro, abrió un espacio para que Pymes socias a la Corporación Chilena de la Madera – Corma, establecieran una conversación en torno a la importancia que tiene la reforestación y los bosques para la conservación de las cuencas acuíferas.



Para Pizarro, los bosques representan una oportunidad para el país debido al importante rol que cumplen en retener y filtrar el agua hacia las napas subterráneas, evitando el desgaste y la erosión de los suelos.



“El primer rol que tiene la vegetación, es retener el suelo y mantener sus propiedades físicas. Un segundo aspecto, es que la vegetación constituye un obstáculo al paso del agua, por lo que no solo evita la erosión (del suelo), sino que también retiene el agua”, agregó.



Por su parte, los empresarios que sostuvieron diálogo con el académico valoraron las explicaciones de los distintos ejemplos de reforestación presentados. También sobre la aclaración de algunos mitos que circulan en torno al consumo de agua de las plantaciones, tal como lo aseguró el gerente general de Forestal Foresol, Rodrigo Olguín.



“El agua es el recurso más importante y tenemos comunidades que nos dicen los bosques nos consumen el agua, pero los bosques contribuyen a evitar la erosión y a mantener el ciclo del agua. Las plantaciones no son las principales consumidoras de agua, como se piensa”, dijo Olguín.



Sergio Guzmán de Forestal Triplantex, también se refirió a la importancia de los bosques. “Los árboles son un elemento fundamental para mejorar los ciclos hídricos. Esto nos hace pensar en varias cosas desde el inicio de los bosques, su manejo, hasta su cosecha final”, indicó.



“Hay mucho aporte nuevo que desmitifica y da argumentos para que nosotros podamos defender lo que realmente significan las plantaciones en Chile”, dijo el microempresario forestal, Luis Herrera.



Sobre la importancia de este traspaso de conocimiento, Pizarro destacó la posibilidad que tienen las Pymes para “hacer grandes forestaciones”, en las que se incluyan otros árboles que no sean pinos o eucaliptus, “tales como Quillay, Peumo, Litre u otras del bosque esclerófilo”, aunque precisó que “ningún árbol es malo per se”.



“Hay otras especies por las que apostar y apuntar en función de diversos objetivos, que pueden ser por un lado de producción, pero también para temas ambientales”, agregó el también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Comité Chileno para el programa Hidrológico Internacional de la Unesco.



En este último sentido destacó que lo importante radica en la administración de los recursos. “Hay aspectos de manejo que debemos saber conocer y reconocer para llegar a un marco sustentable de nuestra gestión”, concluyó Pizarro.