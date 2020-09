Social 24-09-2020

Pymes madereras del Maule trabajan en Acuerdo de Producción Limpia para cumplir con Plan de Descontaminación Atmosférica



Además de incorporar tecnologías o recambios tecnológicos en calderas para dar cumplimiento a los límites de emisiones que indica el PDA, se busca mejorar los estándares del proceso productivo, fomentar el uso racional de los recursos y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Con el fin de apoyar a pymes de la madera de las comunas de Talca y Maule en la reducción de sus emisiones de material particulado a los límites establecidos en el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA), la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera del Maule (Pymemad) están impulsando un Acuerdo de Producción Limpia (APL) con Programa de Promoción de Cumplimiento (PPC).



Este proceso de mejoramiento tecnológico será financiado con fondos FNDR por $50 millones y beneficiará a 11 empresas de los rubros aserraderos y remanufacturas de la madera, con igual número de plantas con 1.800 puestos de trabajo directo, emplazadas en la zona saturada de la región.



El Director Ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), Augusto Hermo, aseguró que “con este APL buscamos, entre otras cosas, la optimización energética, la reducción de los consumos de biomasa y combustibles fósiles, lo que permitirá, en primera instancia, importantes avances en términos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero equivalentes y además, valiosos co-beneficios en términos de ahorros en costos de producción y probables aumentos de la capacidad productiva. Por eso, quiero agradecer al gremio por este gran paso y también al Gobierno Regional del Maule por su permanente apuesta por la sustentabilidad como estrategia productiva, una demostración más de los grandes beneficios de trabajar de manera articulada con las regiones”.



Esta iniciativa se implementará en el plazo de 15 meses, involucrando la participación de la Superintendencia del Medio Ambiente y los Ministerios de Energía y del Medio Ambiente.



A juicio del Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza, este Acuerdo de Producción Limpia con PPC se enmarca en las atribuciones de la Institución de proporcionar asistencia a sus regulados. Añadió que, en este caso en particular, permitirá que las acciones para mejorar su desempeño no las tenga que enfrentar por separado cada empresa que se encuentra en incumplimiento normativo, sino que en conjunto como gremio maderero. “Cabe destacar que el apoyo del Gobierno Regional del Maule permitirá no solo que se cumpla con el Plan de Descontaminación Atmosférica de las comunas de Talca y Maule, sino que las empresas incorporen otros aspectos claves para asegurar la sustentabilidad de la industria”, enfatizó De La Maza.



Según Rodrigo Zambrano, Director Ejecutivo de Pymemad Maule, al iniciar este trabajo en agosto de 2019 con el Gobierno Regional y la ASCC, se fijó un plazo a las empresas para tener sus fuentes de calor en norma y aseguró: “Esto nos evitó multas, parar plantas, despidos, baja producción, y todos los efectos negativos que eso podría haber traído”.



Con la ejecución del APL, las pymes abordarán también temáticas vinculadas con la prevención de la contaminación, como la reutilización y reciclaje de residuos sólidos y líquidos generados en la operación, así como la generación de capacidades para el uso eficiente de químicos, madera y papeles vírgenes o reciclados, entre otros insumos.



En este trabajo conjunto, las empresas trabajarán en base al “Manual de buenas prácticas de Producción Limpia de la Industria de aserríos y remanufacturas de maderas”, elaborado por CORMA en el marco de un APL suscrito en 2014. Este manual orientará a las empresas en la correcta ejecución de las operaciones y en las múltiples posibilidades de mejora de sus procesos productivos.